1 órája
Elaludt a gyertya a pincében? Halálos figyelmeztetés borászoknak!
Szekszárdon is jól ismerik a borászok a mustgáz halálos veszélyét. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért már most figyelmeztet: a must erjedése közben felszabaduló gáz ellen minden pincében védekezni kell.
Az idei szüreti időszak már kezdetét vette Tolnában is, a korai érésű szőlők már mustba öltözve várják, hogy borrá alakuljanak. A szüret azonban komoly tragédiába torkollhat, a mustgáz minden évben szed áldozatokat, egy pillanatnyi figyelmetlenség pedig végzetessé válhat – figyelmeztet a Nébih.
Mi az a mustgáz, és miért veszélyes?
Amikor a must forr, az erjedés során a szőlőben lévő cukor átalakul: etil-alkohol és szén-dioxid keletkezik. Utóbbi a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ezért a pincékben és föld alatti járatokban alulról, a padozat közeléből kezdve gyűlik össze, lassan kiszorítva az oxigént.
Riasztó adat, hogy egyetlen liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Ha a gáz szellőzetlen térben reked, észrevétlenül is végzetes lehet. Az oxigénhiány először rosszullétet, szédülést, hányingert, majd mentális zavarokat okoz. Nagyobb koncentrációban a mustgáz gyorsan cselekvésképtelenné teheti az embert, és fulladásos halálhoz vezethet.
„Csak leugrott a pincébe, aztán nem jött vissza”
Nálunk a szőlő feldolgozása kizárólag a föld felett zajlik, így nem áll fenn a mustgázveszély – mondja Mészáros Pál, a szekszárdi Mészáros borászat szőlész-borásza. A régi tanyán, a présházban is mindig fent erjesztettük a mustokat, sohasem a pincében.
Szekszárdon sajnos szinte minden évben történik tragédia, pedig minden borász jól ismeri a veszélyt. Mégis van egy-egy pillanat, amikor valaki elfeledkezik róla – például csak annyit gondol, hogy gyorsan leugrik a pincébe, és rögtön visszajön. Csakhogy ez nem mindig sikerül… Sőt, az is könnyen bajba kerülhet, aki utána megy, hogy megmentse.
Tartsunk gyertyát? Igen, ez esetben életmentő lehet – erősíti meg a Nébih
A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett az évszázados gyertyás módszer is hatékony: ha a derékmagasságban tartott gyertya lángja elalszik vagy bizonytalanul ég, az a levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért a gyertya használata derékmagasságban vagy alacsonyabban ajánlott. Ilyen esetben a helyiségbe lépés életveszélyes.
Akár a gyertyás módszerrel, akár modern jelzőberendezés riasztása által mustgáz jelenlétét észleljük, azonnal hagyjuk el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjük a szakemberek (tűzoltóság, katasztrófavédelem) segítségét.
A Nébih továbbá felhívja a borászok figyelmét, hogy a regisztrált borászati üzemeknek a mustgáz veszélyből adódó balesetek elkerülésére vonatkozóan, írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük. Célszerű a pincék bejáratánál egy rövid tájékoztató kihelyezése is ebből a célból.
A megfelelő tájékoztatás érdekében valamennyi pincében dolgozónak részt kell vennie egy ismétlődő balesetvédelmi oktatáson a szüretet megelőző időszakban. Mindemellett gondoskodni kell az érzékelők folyamatos karbantartásáról is (évente legalább egyszer a szüretet megelőző időszakban), valamint szükséges ennek dokumentálása is.