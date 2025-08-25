augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mustgáz

1 órája

Elaludt a gyertya a pincében? Halálos figyelmeztetés borászoknak!

Címkék#szőlő#mustgáz#szén dioxid#levegő#tragédia#pince#gyertya#borász

Szekszárdon is jól ismerik a borászok a mustgáz halálos veszélyét. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért már most figyelmeztet: a must erjedése közben felszabaduló gáz ellen minden pincében védekezni kell.

Keszán-Dopita Tünde

Az idei szüreti időszak már kezdetét vette Tolnában is, a korai érésű szőlők már mustba öltözve várják, hogy borrá alakuljanak. A szüret azonban komoly tragédiába torkollhat, a mustgáz minden évben szed áldozatokat, egy pillanatnyi figyelmetlenség pedig végzetessé válhat – figyelmeztet a Nébih.

mustgáz
A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett az évszázados gyertyás módszer is hatékony.
Fotó: SimonSkafar / Forrás: Getty images

Mi az a mustgáz, és miért veszélyes?

Amikor a must forr, az erjedés során a szőlőben lévő cukor átalakul: etil-alkohol és szén-dioxid keletkezik. Utóbbi a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ezért a pincékben és föld alatti járatokban alulról, a padozat közeléből kezdve gyűlik össze, lassan kiszorítva az oxigént.

Riasztó adat, hogy egyetlen liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Ha a gáz szellőzetlen térben reked, észrevétlenül is végzetes lehet. Az oxigénhiány először rosszullétet, szédülést, hányingert, majd mentális zavarokat okoz. Nagyobb koncentrációban a mustgáz gyorsan cselekvésképtelenné teheti az embert, és fulladásos halálhoz vezethet.

Csak leugrott a pincébe, aztán nem jött vissza” 

Nálunk a szőlő feldolgozása kizárólag a föld felett zajlik, így nem áll fenn a mustgázveszély – mondja Mészáros Pál, a szekszárdi Mészáros borászat szőlész-borásza. A régi tanyán, a présházban is mindig fent erjesztettük a mustokat, sohasem a pincében. 

Mészáros Pál borász
"Mindig van egy-egy pillanat, amikor valaki elfeledkezik a mustgázról – például csak annyit gondol, hogy gyorsan leugrik a pincébe, és rögtön visszajön. Csakhogy ez nem mindig sikerül…" 
Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolna Megyei Népújság

Szekszárdon sajnos szinte minden évben történik tragédia, pedig minden borász jól ismeri a veszélyt. Mégis van egy-egy pillanat, amikor valaki elfeledkezik róla – például csak annyit gondol, hogy gyorsan leugrik a pincébe, és rögtön visszajön. Csakhogy ez nem mindig sikerül… Sőt, az is könnyen bajba kerülhet, aki utána megy, hogy megmentse. 

Tartsunk gyertyát? Igen, ez esetben életmentő lehet – erősíti meg a Nébih

A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett az évszázados gyertyás módszer is hatékony: ha a derékmagasságban tartott gyertya lángja elalszik vagy bizonytalanul ég, az a levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért a gyertya használata derékmagasságban vagy alacsonyabban ajánlott. Ilyen esetben a helyiségbe lépés életveszélyes. 

Akár a gyertyás módszerrel, akár modern jelzőberendezés riasztása által mustgáz jelenlétét észleljük, azonnal hagyjuk el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjük a szakemberek (tűzoltóság, katasztrófavédelem) segítségét.

A Nébih továbbá felhívja a borászok figyelmét, hogy a regisztrált borászati üzemeknek a mustgáz veszélyből adódó balesetek elkerülésére vonatkozóan, írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük.  Célszerű a pincék bejáratánál egy rövid tájékoztató kihelyezése is ebből a célból. 

A megfelelő tájékoztatás érdekében valamennyi pincében dolgozónak részt kell vennie egy ismétlődő balesetvédelmi oktatáson a szüretet megelőző időszakban. Mindemellett gondoskodni kell az érzékelők folyamatos karbantartásáról is (évente legalább egyszer a szüretet megelőző időszakban), valamint szükséges ennek dokumentálása is. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu