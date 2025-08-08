augusztus 8., péntek

Nagy a baj! Önt is komoly anyagi kár érhette! Így ellenőrizheti!

Teol.hu

Több OTP-ügyfél is arra ébredt csütörtökön, hogy duplán vonták le tőlük bizonyos korábbi vásárlások összegét. A bank szerint egy külső szolgáltató hibája okozta a technikai problémát, és már dolgoznak a duplikált tranzakciók kiszűrésén. Az OTP elnézést kért, és ígéri: visszaállítják a helyes egyenleget – írja az index.

Az OTP ügyfelei jelezték a hibát, majd az Erste is hasonlóról számolt be 
Forrás:  MW archívum

De nem csak az OTP-nél volt gond: az Erste Bank is elismerte, hogy hasonló hiba történt náluk is – néhány júliusi vásárlás összegét tévesen újra levonták. Az Erste közölte, hogy a hibát már javították, a pénz pedig jóváírásra került.

Ha mostanában kártyával fizetett, ellenőrizze a bankszámláját – lehet, hogy önnél is megduplázódott egy-egy tétel.

 

