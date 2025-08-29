augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

25°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alku kérdése

1 órája

Őrült szüret lesz az idei, így alakulnak a szőlőárak

Címkék#szekszárdi borvidék#Mészáros Péter#Schmidt Győző#szüret#szőlő

Javában tart a szüret a vármegye borvidékein. Már nem csak a korai fajtákat szedik a gazdák. Az idei szezon emlékezetes marad mind a termelőknek, mind a borászoknak, ugyanis a szőlő ára sosem volt még ennyire ellentmondásos. Őrült szüret az idei, mondta az egyik nagy felvásárló, a szőlőárakat ők sem hirdettek meg, így az, alku kérdése.

Mauthner Ilona

Eljött a szüret ideje és azzal szembesültek a termelők, hogy a Szekszárdi borvidéken – ahol leginkább vörös fajtákat művelnek – a fehér szőlőre van kereslet, a vörösekért pedig még a tavalyi árat sem akarják megadni a borászok. Őrült szüret lesz az idei, mondta az egyik felvásárló.

őrült szüret lesz az idei, nem nagyon kell a szőlő
Őrült szüret lesz az idei, a termelők tartanak is tőle, hiába szép a szőlő, alku kérdése az ára, ami alig több mint a múlt évben volt, miközben a költségek sokat emelkedtek
Fotó: Makovics Kornél

Őrült szüret lesz az idei, a termelők tartanak is tőle

Visszaesett a kereslet a szőlő iránt, mert a pincékben – nemcsak Tolnában, hanem az ország minden borvidékén – van bőven bor a hordókban, tartályokban.

Németh Péter bátaszéki szőlőtermelő arról számolt be, mekkora ráfizetés az idei év is. Kékfrankos és zweigelt szőlője van és pár mázsa olaszrizlingje, de csak ez utóbbi szőlőre kapott megfelelő ajánlatot. A kék fajták kilójáért még a tavalyi 150 forintot sem akarják a feldolgozók megadni.

A huszonkét borvidékből évről évre egyre kevesebben hirdetik meg előre a szőlőárprognózist, a Tolnai- és a Szekszárdi borvidék is azok között van, akik nem hirdettek árat.

Nem szívesen teszik közzé a felvásárlási árakat

Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. ügyvezető igazgatója, a Tolnai Hegyközség elnöke, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja kérdésünkre elmondta, jelenleg a pezsgőalaphoz szükséges fehér szőlőket, illetve a pinot noir-t veszik át a termelőktől. Kékszőlőkből idén is visszafogottan vásárolnak.

A Tolnai borvidék azért nem hirdette meg árprognózisát, mert az idei évben sehogy sem tudtak volna ebből jól kijönni. Ha a piaci igények szerint kalkuláltak volna, akkor a szőlő ára még a jelenleginél is alacsonyabb lenne, ami a szőlőtermelőknek nagyon nem tetszett volna. Ha viszont a költségalapú szőlőárakat vette volna figyelembe a választmány – idén is sokat költöttek a gazdák a vegyszerekre, melyek árai évről évre emelkedtek – akkor az a borászatoknak nem kedvezett volna. Végül úgy döntött a választmány, rábízza a gazdákra, borászokra, kinek hogyan sikerül egymással megegyezni. Nem akarták a szőlőárakkal a kedélyeket borzolni. 

Schmidt Győző elmondta, náluk a tavalyihoz képest 10-15 százalékkal magasabb árat fizetnek a keresettebb fajtákért. Vásárlás előtt mindig megnézik a szőlőterületet. Az igazgató azt is elmondta, miközben a szőlőárak valamennyire emelkednek, a bor ára ezzel szemben inkább csökken. Őrült szüret az idei, mert minden a feje tetejére állt, tette hozzá.

Inkább a fehér fajtákat keresik a felvásárlók

Kocsis János bátai szőlőtermelő elmondta, ők minden évben nagy mennyiségű szőlőt értékesítenek. Idén a könnyű fehér fajtákat – Irsait, Zöldveltelinit, Királyleánykát, Olaszrizlinget – keresik. Még a Kékfrankosra, Merlot-ra is akad vevő, de a Cabernet fajtákat csak úgy veszik meg, ha súlyban ugyanannyi fehéret is adnak hozzá. Annak idején azért telepítettek cabernet fajtákat, mert akkor ezt keresték, tette hozzá. A felvásárlási árak 115 és 135 forint között alakulnak. Bár minden alku kérdése, bizonyára lesz, aki jobb árat tud kialkudni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu