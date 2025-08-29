1 órája
Őrült szüret lesz az idei, így alakulnak a szőlőárak
Javában tart a szüret a vármegye borvidékein. Már nem csak a korai fajtákat szedik a gazdák. Az idei szezon emlékezetes marad mind a termelőknek, mind a borászoknak, ugyanis a szőlő ára sosem volt még ennyire ellentmondásos. Őrült szüret az idei, mondta az egyik nagy felvásárló, a szőlőárakat ők sem hirdettek meg, így az, alku kérdése.
Eljött a szüret ideje és azzal szembesültek a termelők, hogy a Szekszárdi borvidéken – ahol leginkább vörös fajtákat művelnek – a fehér szőlőre van kereslet, a vörösekért pedig még a tavalyi árat sem akarják megadni a borászok. Őrült szüret lesz az idei, mondta az egyik felvásárló.
Őrült szüret lesz az idei, a termelők tartanak is tőle
Visszaesett a kereslet a szőlő iránt, mert a pincékben – nemcsak Tolnában, hanem az ország minden borvidékén – van bőven bor a hordókban, tartályokban.
Németh Péter bátaszéki szőlőtermelő arról számolt be, mekkora ráfizetés az idei év is. Kékfrankos és zweigelt szőlője van és pár mázsa olaszrizlingje, de csak ez utóbbi szőlőre kapott megfelelő ajánlatot. A kék fajták kilójáért még a tavalyi 150 forintot sem akarják a feldolgozók megadni.
A huszonkét borvidékből évről évre egyre kevesebben hirdetik meg előre a szőlőárprognózist, a Tolnai- és a Szekszárdi borvidék is azok között van, akik nem hirdettek árat.
Nem szívesen teszik közzé a felvásárlási árakat
Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. ügyvezető igazgatója, a Tolnai Hegyközség elnöke, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja kérdésünkre elmondta, jelenleg a pezsgőalaphoz szükséges fehér szőlőket, illetve a pinot noir-t veszik át a termelőktől. Kékszőlőkből idén is visszafogottan vásárolnak.
A Tolnai borvidék azért nem hirdette meg árprognózisát, mert az idei évben sehogy sem tudtak volna ebből jól kijönni. Ha a piaci igények szerint kalkuláltak volna, akkor a szőlő ára még a jelenleginél is alacsonyabb lenne, ami a szőlőtermelőknek nagyon nem tetszett volna. Ha viszont a költségalapú szőlőárakat vette volna figyelembe a választmány – idén is sokat költöttek a gazdák a vegyszerekre, melyek árai évről évre emelkedtek – akkor az a borászatoknak nem kedvezett volna. Végül úgy döntött a választmány, rábízza a gazdákra, borászokra, kinek hogyan sikerül egymással megegyezni. Nem akarták a szőlőárakkal a kedélyeket borzolni.
Schmidt Győző elmondta, náluk a tavalyihoz képest 10-15 százalékkal magasabb árat fizetnek a keresettebb fajtákért. Vásárlás előtt mindig megnézik a szőlőterületet. Az igazgató azt is elmondta, miközben a szőlőárak valamennyire emelkednek, a bor ára ezzel szemben inkább csökken. Őrült szüret az idei, mert minden a feje tetejére állt, tette hozzá.
Inkább a fehér fajtákat keresik a felvásárlók
Kocsis János bátai szőlőtermelő elmondta, ők minden évben nagy mennyiségű szőlőt értékesítenek. Idén a könnyű fehér fajtákat – Irsait, Zöldveltelinit, Királyleánykát, Olaszrizlinget – keresik. Még a Kékfrankosra, Merlot-ra is akad vevő, de a Cabernet fajtákat csak úgy veszik meg, ha súlyban ugyanannyi fehéret is adnak hozzá. Annak idején azért telepítettek cabernet fajtákat, mert akkor ezt keresték, tette hozzá. A felvásárlási árak 115 és 135 forint között alakulnak. Bár minden alku kérdése, bizonyára lesz, aki jobb árat tud kialkudni.
