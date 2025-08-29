Őrült szüret lesz az idei, így alakulnak a szőlőárak

Eljött a szüret ideje és azzal szembesültek a termelők, hogy a Szekszárdi borvidéken – ahol leginkább vörös fajtákat művelnek – a fehér szőlőre van kereslet, a vörösekért pedig még a tavalyi árat sem akarják megadni a borászok. Őrült szüret lesz az idei, mondta az egyik felvásárló.

Fotó: Makovics Kornél

Visszaesett a kereslet a szőlő iránt, mert a pincékben – nemcsak Tolnában, hanem az ország minden borvidékén – van bőven bor a hordókban, tartályokban.

Németh Péter bátaszéki szőlőtermelő arról számolt be, mekkora ráfizetés az idei év is. Kékfrankos és zweigelt szőlője van és pár mázsa olaszrizlingje, de csak ez utóbbi szőlőre kapott megfelelő ajánlatot. A kék fajták kilójáért még a tavalyi 150 forintot sem akarják a feldolgozók megadni.