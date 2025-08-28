augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

26°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthonteremtés

1 órája

Így alakulnak a négyzetméter árak Tolnában – az Otthon Start átírja az ingatlanpiacot

Címkék#Otthon Start#négyzetméterár#ingatlanpiac#Világgazdaság

A kormány által szeptemberben induló Otthon Start program akár 70 millió forintos kedvezményes hitelt is kínálhat a családoknak, mindössze 3 százalékos kamattal. Ez különösen nagy hatással lehet Szekszárd, Paks és Bonyhád ingatlanpiacára, ahol a lakások iránti kereslet már most is érezhetően növekedett.

Teol.hu

Tolna vármegyében hamarosan új korszak kezdődhet az ingatlanpiacon: az Otthon Start program szeptemberi indulásával azok a fiatalok és családok, akik jogosultak a 3 százalékos kedvezményes lakáshitelre, jelentős árelőnybe kerülhetnek a piaci alapú vásárlókkal szemben – írja gazdasági elemzésében a világgazdaság.hu. Az ingatlan.com és az Otthon Centrum eddigi adatai szerint a támogatott konstrukcióval megvásárolt ingatlanok összességében olcsóbbak lesznek, mint a piaci kamatozású hitelekből finanszírozottak.

A számok nem igazolják az Otthon Start programmal kapcsolatos aggodalmakat
A számok nem igazolják az Otthon Start programmal kapcsolatos aggodalmakat
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Otthon Start program: Tolna vármegyében is olcsóbbak lehetnek a lakások a 3 százalékos hitellel

Az Otthon Centrum adatai szerint Tolna vármegyében 2025 augusztusában az átlagos négyzetméterár:

Lakások esetében: 345 998 000 Ft/m²

Az Otthon Start program keretében igénybe vehető 3 százalékos, fix kamatozású hitel és a hozzá kapcsolódó kedvezmények miatt a szakértők szerint mérséklődhet az árnövekedés üteme, sőt egyes szegmensekben csökkenés is várható – írja további cikkében a világgazdaság.hu

Az ingatlan.com előrejelzése alapján Tolna vármegyében a program indulását követően:

IngatlantípusJelenlegi átlagár (Ft/m²)Várható ár Otthon Start után (Ft/m²)Változás
Lakások345 998 Ft336 000 Ft−2,8%

 

Ez azt jelenti, hogy egy 55 m²-es új vagy használt lakás ára a várakozások szerint kb. 18,5–18,9 millió forintra csökkenhet, ami a kedvezményes 3 százalékos hitel mellett még kedvezőbb finanszírozást biztosít a vásárlóknak a piaci kamatozású hitelekhez képest.

Az Otthon Start hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent 
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Fiataloknak és családoknak kedvez leginkább

Az Otthon Centrum elemzése szerint a program Tolna vármegyében leginkább az első lakást vásárló fiatalokat és kisgyermekes családokat segíti, mivel a támogatott hitel igénybevételével könnyebben elérhetőek lesznek a kisebb lakások és panellakások is.

A szakértők úgy látják, hogy a program stabilizáló hatással lesz a piacra: mérséklődhet a túlárazás, és nőhet az adásvételek száma.

Az Otthon Start program Tolna vármegyében is érezhető változást hozhat. Bár a lakásárak az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, a 3 százalékos kedvezményes hitel és a várható árcsökkenés együtt olyan helyzetet teremt, amelyben a vásárlók lényegesen jobb feltételekkel juthatnak saját ingatlanhoz.

Részletes tájékoztatás és piaci elemzés a világgazdaság cikkeiben olvashato itt és itt

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu