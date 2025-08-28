Így alakulnak a négyzetméter árak Tolnában – az Otthon Start átírja az ingatlanpiacot

Tolna vármegyében hamarosan új korszak kezdődhet az ingatlanpiacon: az Otthon Start program szeptemberi indulásával azok a fiatalok és családok, akik jogosultak a 3 százalékos kedvezményes lakáshitelre, jelentős árelőnybe kerülhetnek a piaci alapú vásárlókkal szemben – írja gazdasági elemzésében a világgazdaság.hu. Az ingatlan.com és az Otthon Centrum eddigi adatai szerint a támogatott konstrukcióval megvásárolt ingatlanok összességében olcsóbbak lesznek, mint a piaci kamatozású hitelekből finanszírozottak.

A számok nem igazolják az Otthon Start programmal kapcsolatos aggodalmakat

Otthon Start program: Tolna vármegyében is olcsóbbak lehetnek a lakások a 3 százalékos hitellel

Az Otthon Centrum adatai szerint Tolna vármegyében 2025 augusztusában az átlagos négyzetméterár:

Lakások esetében: 345 998 000 Ft/m²

Az Otthon Start program keretében igénybe vehető 3 százalékos, fix kamatozású hitel és a hozzá kapcsolódó kedvezmények miatt a szakértők szerint mérséklődhet az árnövekedés üteme, sőt egyes szegmensekben csökkenés is várható – írja további cikkében a világgazdaság.hu.

Az ingatlan.com előrejelzése alapján Tolna vármegyében a program indulását követően:

Ingatlantípus Jelenlegi átlagár (Ft/m²) Várható ár Otthon Start után (Ft/m²) Változás Lakások 345 998 Ft 336 000 Ft −2,8%

Ez azt jelenti, hogy egy 55 m²-es új vagy használt lakás ára a várakozások szerint kb. 18,5–18,9 millió forintra csökkenhet, ami a kedvezményes 3 százalékos hitel mellett még kedvezőbb finanszírozást biztosít a vásárlóknak a piaci kamatozású hitelekhez képest.

Az Otthon Start hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent

Fiataloknak és családoknak kedvez leginkább

Az Otthon Centrum elemzése szerint a program Tolna vármegyében leginkább az első lakást vásárló fiatalokat és kisgyermekes családokat segíti, mivel a támogatott hitel igénybevételével könnyebben elérhetőek lesznek a kisebb lakások és panellakások is.

A szakértők úgy látják, hogy a program stabilizáló hatással lesz a piacra: mérséklődhet a túlárazás, és nőhet az adásvételek száma.

Az Otthon Start program Tolna vármegyében is érezhető változást hozhat. Bár a lakásárak az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, a 3 százalékos kedvezményes hitel és a várható árcsökkenés együtt olyan helyzetet teremt, amelyben a vásárlók lényegesen jobb feltételekkel juthatnak saját ingatlanhoz.

