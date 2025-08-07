Lakást vennél? Siess, elkapkodják! Mutatjuk, mi a helyzet az ingatlanpiacon

Az Otthon Centrum ingatlanpiaci adatai szerint a panellakások országos átlagos értékesítési ideje az első félévben 50 nap volt. Ezzel szemben a társasházi lakásoké 84 nap, míg a családi házaké már 201 napot vett igénybe – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. A kisebb városokban átlagosan 59 nap, a megyei jogú városokban pedig 66 nap kellett egy panel értékesítéséhez, vagyis ezekben a térségekben az országos átlagnál hosszabb értékesítési időre van szükség.

Az ingatlanpiacon a panellakások tulajdonosai eladáskor előnyös helyzetben vannak

Forrás: MW

A társasházi lakások esetében a megyei jogú városokban 87 nap az átlagos eladási idő, míg a kisebb városokban, illetve a fővárosi agglomerációban már 130–135 nap, vagyis több mint négy hónap is eltelhet, mire az ingatlan eladása ténylegesen megvalósul.

Ingatlanpiac: a panellakásokat tekintve Tolnában is hasonló a helyzet

Bihary Szabolcs, az Otthon Centrum szekszárdi irodájának vezetője elmondta: Tolnában is hasonló trendek figyelhetők meg, mint országosan. Az utóbbi időszak leggyorsabban értékesített ingatlana egy ház volt, amely egyetlen este alatt talált új gazdára. De a lakások esetében sem ritka az, hogy akár 1-2 nap után sor kerül a lakásvásárlásra..

A helyi lakáspiacon elsősorban a 25 és 40 millió forint közötti árkategóriában zajlik az értékesítés. Az ennél drágább lakások esetében már nehezebb a vevő megtalálása. A családi házak piacán a támogatási rendszerek (pl. CSOK, falusi CSOK) hatására a kereslet inkább a vidéki települések felé fordult. A fiatalok leginkább a 25 millió forint alatti házak iránt érdeklődnek – az ezt meghaladó árú ingatlanok értékesítése már jóval nehezebb.