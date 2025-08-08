A szőlő rákbetegsége: nem kell pánikolni, de nagy a baj

Néhány napja a történelmi jelentőségű Villányi Borvidéken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, amit már a Somlói borvidéken is igazoltak. Ezzel a hazai borvidékek közel 70 százaléka, vagyis 15 borvidék érintett a szőlő rákbetegsége által okozott növényegészségügyi problémában – tette közzé a szaktárca.

A szőlő rákbetegsége az aranyszínű sárgaság, egyelőre nincs rá „gyógyszer”, de megelőzni lehet szakszerű rovarirtó készítményekkel

Forrás: MW/illusztráció

A szőlő rákbetegsége az a fitoplazma, mely az aranyszínű sárgaságot okozza

A számok azt jelentik, hogy szinte mindegyik borvidékünkön akadnak már olyan dűlőrészek, amelyeken igazolták a kórokozó jelenlétét. A hatóság ilyenkor az érintett növények körül egy kilométeres sugarú körben fertőzött területet jelöl ki, amelyet növény-egészségügyi zárlat alá helyez. A zárlat az összes ott található szőlőterületre vonatkozik, de nem az összes szőlőtőke felszámolását jelenti: kizárólag a fertőzöttnek igazolt és tünetes növényeket kell gyökerestől eltávolítani és megsemmisíteni. A fertőzött terület körül három kilométeres védőkörzetben fokozott hatósági ellenőrzést végeznek.

– A Szekszárdi borvidéken egyelőre nincs nagyobb baj, de hogy ne is legyen, tenni kell ellene – mondta Vesztergombi Csaba, szekszárdi borász, a Szekszárdi Hegyközség új elnöke. – Szüret utánra terveznek egy szélesebb körű tájékoztatást, melyre a hegyközségi tagokat meghívják, illetve olyan szakembereket akik nagy tapasztalattal rendelkeznek – mondta az elnök.

Nagyon fontos, hogy ne féljenek a termelők, ne pánikoljanak, ha megjelenik az ültetvényükön a fitoplazmás tünet.

Megalakult egy országos munkacsoport, velük is felveszik a kapcsolatot, hogy a teendőket összehangolják. Egyelőre gondot jelent, hogy az AKG (agrár-környezetgazdálkodási) programban, illetve a biogazdálkodásban sok szőlőtermelő érintett, akik nem használhatnak rovarölő szereket, melyek hatásosak lennének a védekezésnél.

A betegség terjedése megállítható rovarölő készítményekkel

A betegség 12 évvel ezelőtt bukkant fel először hazánkban. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20–50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédő szeres eljárás, terjedése azonban megállítható fő vektora, az amerikai szőlőkabóca elleni rovarölő kezelésekkel.