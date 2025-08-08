1 órája
A szőlő rákbetegsége: nem kell pánikolni, de nagy a baj
A hazai borvidékek 70 százalékát érinti valamilyen mértékben a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma. Ez a szőlő rákbetegsége, hiszen jelenleg nincs olyan készítmény, amely hatásos lenne ellene, de megelőzni lehet. A Szekszárdi Borvidéken még nincs nagy baj, de, hogy ez az állapot ne legyen rosszabb, cselekedni kell, mondta a hegyközség új elnöke.
Néhány napja a történelmi jelentőségű Villányi Borvidéken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, amit már a Somlói borvidéken is igazoltak. Ezzel a hazai borvidékek közel 70 százaléka, vagyis 15 borvidék érintett a szőlő rákbetegsége által okozott növényegészségügyi problémában – tette közzé a szaktárca.
A szőlő rákbetegsége az a fitoplazma, mely az aranyszínű sárgaságot okozza
A számok azt jelentik, hogy szinte mindegyik borvidékünkön akadnak már olyan dűlőrészek, amelyeken igazolták a kórokozó jelenlétét. A hatóság ilyenkor az érintett növények körül egy kilométeres sugarú körben fertőzött területet jelöl ki, amelyet növény-egészségügyi zárlat alá helyez. A zárlat az összes ott található szőlőterületre vonatkozik, de nem az összes szőlőtőke felszámolását jelenti: kizárólag a fertőzöttnek igazolt és tünetes növényeket kell gyökerestől eltávolítani és megsemmisíteni. A fertőzött terület körül három kilométeres védőkörzetben fokozott hatósági ellenőrzést végeznek.
– A Szekszárdi borvidéken egyelőre nincs nagyobb baj, de hogy ne is legyen, tenni kell ellene – mondta Vesztergombi Csaba, szekszárdi borász, a Szekszárdi Hegyközség új elnöke. – Szüret utánra terveznek egy szélesebb körű tájékoztatást, melyre a hegyközségi tagokat meghívják, illetve olyan szakembereket akik nagy tapasztalattal rendelkeznek – mondta az elnök.
Nagyon fontos, hogy ne féljenek a termelők, ne pánikoljanak, ha megjelenik az ültetvényükön a fitoplazmás tünet.
Megalakult egy országos munkacsoport, velük is felveszik a kapcsolatot, hogy a teendőket összehangolják. Egyelőre gondot jelent, hogy az AKG (agrár-környezetgazdálkodási) programban, illetve a biogazdálkodásban sok szőlőtermelő érintett, akik nem használhatnak rovarölő szereket, melyek hatásosak lennének a védekezésnél.
A betegség terjedése megállítható rovarölő készítményekkel
A betegség 12 évvel ezelőtt bukkant fel először hazánkban. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20–50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédő szeres eljárás, terjedése azonban megállítható fő vektora, az amerikai szőlőkabóca elleni rovarölő kezelésekkel.
A hatóság most is felhívja a szőlősgazdák figyelmét, hogy a szőlőültetvények védelme érdekében folytatni kell a kabóca elleni védekezést, amit támogatás is segíti. A kérelmeket mindig márciusban kell beadni hozzá.
Az unió számos bortermelő régiójában már ott van a betegség
A Nemzetközi Szőlészeti-Borászati Szervezet is elkötelezett a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezésben, mely betegség az Európai Unió (EU) jelentős karantén károsítója. A betegséget okozó fitoplazmát főként az amerikai szőlőkabóca terjeszti, de más gazdanövények (például erdei iszalag, bálványfa, mogyoró) is elősegítik a fertőzést.
A kórokozó nem csak a hazai borvidékeken jelent komoly problémát, hanem az EU számos bortermelő régiójában jelenleg is fokozódik elterjedési területe.