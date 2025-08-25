augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korai szüret

1 órája

Szedik a szőlőt, javában folyik a munka a szekszárdi borvidéken

Címkék#kombájn#szőlő#borász

Hozzá kell szoknunk, hogy augusztus közepén már elkezdődik a szüret a szekszárdi borvidéken, mondta több termelő is. A múlt hétvégén több kisebb, és a nagyobb ültetvényeken is már szedték a gazdák a szőlőt.

Mauthner Ilona

Volt ahol kombájnnal, volt ahol kézzel álltak neki a munkának. Javában folyik a szüret a szekszárdi borvidéken. A szőlő minősége az aszály ellenére kiváló.

Szedik a szőlőt a szekszárdi borvidéken
Bátaszéken, egy kisebb ültetvényen Medoc szőlőből szedtek, a szőlő minősége kiváló, lédús, az aszálynak nyoma sincs rajta
Forrás: Tolnai NépújságForrás: MW

Szép a szőlő, a fürtökön nem látszik, hogy mennyire aszályos volt a nyár 

A múlt héten, csütörtökön már leszüretelték az Irsai Olivért, mondta Mészáros Péter szekszárdi borász. Most a Zweigeltből szüretelnek rozénak valót.

– Szép, egészséges a szőlő. A mustfok megfelelő, így attól tartottunk, hogy a savak olyan mértékben fogynak el, hogy az már árt a bornak – mondta Mészáros Péter. Saját kombájnnal dolgozunk, sajnos a kézi szüretet már el lehet felejteni, egyrészt nem is találunk embert rá, másrészt olyan sokba kerülne, hogy szinte megfizethetetlen. A szüretet majd 3 hét múlva folytatjuk Pinot Noir-ral. A tavalyi év is hasonló volt, bár akkor nagyobb volt az aszály. A szőlő súlya megfelelő, így a lékinyeréssel sincs gond.

Forrás: Tolnai Népújság

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere szerint a cukorfokokkal nem lesz gond az idén sem, de a savakra figyelni kell. A nagy melegben könnyen lebomlik a szőlőből. Ők Oportóval kezdik majd a szüretet pár nap múlva.

Forrás:  Tolnai Népújság

Szőlőlé, rosé, must, bor, ezt készítenek a gazdák

Bátaszéken egy kisebb ültetvényen a Medocot és a Hárslevelűt szedték a tulajdonos irányításával. Igaz, ebből a szőlőből még csak színtiszta szőlőlé készül. Szászi Luca elmondta, hamarosan kezdik a nagyobb szüretet is. A 2 hektáros Oportót most hétvégén már leszedte a kombájn, 17-es cukorfokkal és 9-es savval.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu