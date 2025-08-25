Szedik a szőlőt, javában folyik a munka a szekszárdi borvidéken

Volt ahol kombájnnal, volt ahol kézzel álltak neki a munkának. Javában folyik a szüret a szekszárdi borvidéken. A szőlő minősége az aszály ellenére kiváló.

Bátaszéken, egy kisebb ültetvényen Medoc szőlőből szedtek, a szőlő minősége kiváló, lédús, az aszálynak nyoma sincs rajta

Szép a szőlő, a fürtökön nem látszik, hogy mennyire aszályos volt a nyár

A múlt héten, csütörtökön már leszüretelték az Irsai Olivért, mondta Mészáros Péter szekszárdi borász. Most a Zweigeltből szüretelnek rozénak valót.

– Szép, egészséges a szőlő. A mustfok megfelelő, így attól tartottunk, hogy a savak olyan mértékben fogynak el, hogy az már árt a bornak – mondta Mészáros Péter. Saját kombájnnal dolgozunk, sajnos a kézi szüretet már el lehet felejteni, egyrészt nem is találunk embert rá, másrészt olyan sokba kerülne, hogy szinte megfizethetetlen. A szüretet majd 3 hét múlva folytatjuk Pinot Noir-ral. A tavalyi év is hasonló volt, bár akkor nagyobb volt az aszály. A szőlő súlya megfelelő, így a lékinyeréssel sincs gond.

Forrás: Tolnai Népújság

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere szerint a cukorfokokkal nem lesz gond az idén sem, de a savakra figyelni kell. A nagy melegben könnyen lebomlik a szőlőből. Ők Oportóval kezdik majd a szüretet pár nap múlva.

Forrás: Tolnai Népújság

Szőlőlé, rosé, must, bor, ezt készítenek a gazdák

Bátaszéken egy kisebb ültetvényen a Medocot és a Hárslevelűt szedték a tulajdonos irányításával. Igaz, ebből a szőlőből még csak színtiszta szőlőlé készül. Szászi Luca elmondta, hamarosan kezdik a nagyobb szüretet is. A 2 hektáros Oportót most hétvégén már leszedte a kombájn, 17-es cukorfokkal és 9-es savval.