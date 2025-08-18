augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korai kezdés

2 órája

Megkezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken

Címkék#szőlő#muskotályos#Mészáros Péter#borász

Tavaly még nagyon csodálkoztunk azon, hogy már augusztus elején elkezdték szedni a szőlőt Tolna két borvidékén. Lassan ez lesz a megszokott, mondta az egyik termelő, a nagy meleg miatt át kell állni a korai szüretre.

Mauthner Ilona

Már augusztus 10-e környékén elkezdték szedni a korai fajta szőlőket a szekszárdi és a tolnai borvidéken. Az Irsai Olivér már van, ahol a kádakban van. Megkezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken.

Szüret a szekszárdi borvidéken
Idén gépi szüretre álltak rá a termelők, Mészáros Péterék most a Zweigelt szőlőből szüretelnek annyit, amiből rozé készülhet
Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Zömében gépi szüretre készülnek a szekszárdi borvidéken

A múlt héten, csütörtökön már leszüretelték az Irsai Olivért, mondta Mészáros Péter szekszárdi borász. Most a Zweigeltből szüretelnek rozénak valót.

– Szép, egészséges a szőlő. A must fok megfelelő, így attól tartottunk, hogy a savak olyan mértékben fogynak el, hogy az már árt a bornak – mondta Mészáros Péter. Saját kombájnnal dolgozunk, sajnos a kézi szüretet már el lehet felejteni, egyrészt nem is találunk embert rá, másrészt olyan sokba kerülne, hogy szinte megfizethetetlen. A szüretet majd 3 hét múlva folytatjuk Pinot Noir-ral. A tavalyi év is hasonló volt, bár akkor nagyobb volt az aszály. A szőlő súlya megfelelő, így a lékinyeréssel sincs gond.

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere szerint a cukorfokokkal nem lesz gond az idén sem, de a savakra figyelni kell. A nagy melegben könnyen lebomlik a szőlőből. Ők Oportóval kezdik majd a szüretet 10 nap múlva, szintén gépi szüretre készülnek.

Szüret előtt Rappay József borász a szőlő minőségét ellenőrzi
Rappay József borász a Sauvignon gris szőlő minőségét ellenőrzi
Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai  Népújság

Solaris, egy rezisztens szőlőfajta, ez lehet a jövő

Rappay József, a szekszárdi Schieber Pincészet főborásza szerint a jövőben ez lesz a megszokott időpontja a szüretnek, vagyis augusztus elején, közepén már szedni kell a korai fajtákat. A múlt héten szedték le az Irsai Olivért, illetve a Solaris szőlőt. 

– Mind a két fajtát egy napon szedtük. Az Irsainak 16-os volt a mustfoka és közel 6-os a sava, a Solarisnak viszont 22-es volt a cukra és 7,2-es volt a sava. A Solarisról talán érdemes többet is megtudni, nálunk nagyon népszerű a bora ennek a fajtának. A Solaris szőlő egy rezisztens fehérbor fajta, mely 1975-ben egy keresztezés során született meg a dél-németországi Baden-Württemberg tartományban, Freiburgban. Magyarországon jelenleg nagyon kevés helyen termelik. Egyszer kellett csak permetezni. A bora tartalmas, vastag, kevés muskotályos ízzel, magasabb alkohollal. Főleg az idősebb korosztály kedveli. Karácsonyra már elfogy belőle a készletünk – mondta a kiváló borász.

Idén a tavalyinál kicsit több volt a csapadék, de az aszály jelei van, ahol látszódnak. Nem könnyíti meg a szőlőtermelők helyzetét a megváltozott klíma. A piaci igény a könnyed fehér- és rozé borok irányában mozdult el, a klímaváltozás pedig a kék fajtáknak kedvez, melyeket kevésbé keresnek a piacon.

A bonyhádi székhelyű Danubiána Kft-nél is elsőként a friss és illatos Irsai Olivért fogadták. Ez a fajta az egyik legkedveltebb nyárvégi, ősz eleji fehérbor alapanyaga, jellegzetes muskotályos illattal, üde savakkal és könnyed, gyümölcsös jegyekkel – írta a cég a honlapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu