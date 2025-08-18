Már augusztus 10-e környékén elkezdték szedni a korai fajta szőlőket a szekszárdi és a tolnai borvidéken. Az Irsai Olivér már van, ahol a kádakban van. Megkezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken.

Idén gépi szüretre álltak rá a termelők, Mészáros Péterék most a Zweigelt szőlőből szüretelnek annyit, amiből rozé készülhet

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Zömében gépi szüretre készülnek a szekszárdi borvidéken

A múlt héten, csütörtökön már leszüretelték az Irsai Olivért, mondta Mészáros Péter szekszárdi borász. Most a Zweigeltből szüretelnek rozénak valót.

– Szép, egészséges a szőlő. A must fok megfelelő, így attól tartottunk, hogy a savak olyan mértékben fogynak el, hogy az már árt a bornak – mondta Mészáros Péter. Saját kombájnnal dolgozunk, sajnos a kézi szüretet már el lehet felejteni, egyrészt nem is találunk embert rá, másrészt olyan sokba kerülne, hogy szinte megfizethetetlen. A szüretet majd 3 hét múlva folytatjuk Pinot Noir-ral. A tavalyi év is hasonló volt, bár akkor nagyobb volt az aszály. A szőlő súlya megfelelő, így a lékinyeréssel sincs gond.

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere szerint a cukorfokokkal nem lesz gond az idén sem, de a savakra figyelni kell. A nagy melegben könnyen lebomlik a szőlőből. Ők Oportóval kezdik majd a szüretet 10 nap múlva, szintén gépi szüretre készülnek.

Rappay József borász a Sauvignon gris szőlő minőségét ellenőrzi

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Solaris, egy rezisztens szőlőfajta, ez lehet a jövő

Rappay József, a szekszárdi Schieber Pincészet főborásza szerint a jövőben ez lesz a megszokott időpontja a szüretnek, vagyis augusztus elején, közepén már szedni kell a korai fajtákat. A múlt héten szedték le az Irsai Olivért, illetve a Solaris szőlőt.

– Mind a két fajtát egy napon szedtük. Az Irsainak 16-os volt a mustfoka és közel 6-os a sava, a Solarisnak viszont 22-es volt a cukra és 7,2-es volt a sava. A Solarisról talán érdemes többet is megtudni, nálunk nagyon népszerű a bora ennek a fajtának. A Solaris szőlő egy rezisztens fehérbor fajta, mely 1975-ben egy keresztezés során született meg a dél-németországi Baden-Württemberg tartományban, Freiburgban. Magyarországon jelenleg nagyon kevés helyen termelik. Egyszer kellett csak permetezni. A bora tartalmas, vastag, kevés muskotályos ízzel, magasabb alkohollal. Főleg az idősebb korosztály kedveli. Karácsonyra már elfogy belőle a készletünk – mondta a kiváló borász.