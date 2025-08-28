Képzeld el, hogy csak egy nyugodt tea-estet szervezel, aztán kiderül: olajszennyezett a filtered

34 perce
Egy csésze nyugalom helyett most bosszúságot hozhat a bevásárlás: a SPAR visszahívja egyik saját márkás hársfavirágzat teáját, mert a vizsgálatok ásványolaj-szennyezettséget mutattak ki benne. Ha van otthon belőle, inkább vidd vissza az áruházba – természetesen visszakapod a termékvisszahívással érintett áru ellenértékét.
A SPAR Magyarország hivatalosan közölte: a SPAR Hársfavirágzat tea, 20x1 g-os kiszerelésű termék bizonyos tételeit kivonták a forgalomból. Termékvisszahívás nem ritka — más SPAR termékeket (például mák vagy telefontartó) is visszahívtak már hasonló okok miatt.
A termékvisszahívás részleteiről az alábbi információkat tudjuk:
Tételszám: 460111 és 460112
Minőségmegőrzési idő: 2028. február 29.
A terméket a Herbária Zrt. gyártja, és a visszahívás oka, hogy a laborvizsgálatok ásványolaj-maradványt mutattak ki benne.
Miért fontos az ilyen termékvisszahívás?
A termékvisszahívás egyfajta biztonsági fék: előfordul, hogy egy-egy gyártási folyamatba hiba csúszik be, de a gyors reagálás azt szolgálja, hogy a vásárlók egészsége semmilyen veszélynek ne legyen kitéve.
Mit tegyél, ha van otthon ilyen teád?
- Ne fogyaszd el!
- Vidd vissza bármelyik SPAR, INTERSPAR vagy City SPAR üzletbe.
- A vételárat blokk nélkül is visszatérítik.
A vállalat hangsúlyozza: a visszahívás kizárólag a fent jelzett tételekre vonatkozik, más termékeket nem érint.
Siess, nehogy lemaradj!
Az üzlet termékvisszahívási tájékoztatója szerint az érintett termékeket 2025. 09. 06-ig van lehetőség visszavinni az áruházaikba, a határidő lejárta után visszavételi igénnyel a Herbária Zrt.-t kell keresni.