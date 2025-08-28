augusztus 28., csütörtök

Tea-mizéria

35 perce

Képzeld el, hogy csak egy nyugodt tea-estet szervezel, aztán kiderül: olajszennyezett a filtered

Egy csésze nyugalom helyett most bosszúságot hozhat a bevásárlás: a SPAR visszahívja egyik saját márkás hársfavirágzat teáját, mert a vizsgálatok ásványolaj-szennyezettséget mutattak ki benne. Ha van otthon belőle, inkább vidd vissza az áruházba – természetesen visszakapod a termékvisszahívással érintett áru ellenértékét.

Teol.hu

A SPAR Magyarország hivatalosan közölte: a SPAR Hársfavirágzat tea, 20x1 g-os kiszerelésű termék bizonyos tételeit kivonták a forgalomból. Termékvisszahívás nem ritka — más SPAR termékeket (például mák vagy telefontartó) is visszahívtak már hasonló okok miatt.

Termékvisszahívás a SPAR-ban: a hársfavirágzat teát érintik a problémás tételek.
Fotó: Móricz István / Forrás: Illusztráció

 A termékvisszahívás részleteiről az alábbi információkat tudjuk:

Tételszám: 460111 és 460112

Minőségmegőrzési idő: 2028. február 29.

A terméket a Herbária Zrt. gyártja, és a visszahívás oka, hogy a laborvizsgálatok ásványolaj-maradványt mutattak ki benne.

Miért fontos az ilyen termékvisszahívás?

A termékvisszahívás egyfajta biztonsági fék: előfordul, hogy egy-egy gyártási folyamatba hiba csúszik be, de a gyors reagálás azt szolgálja, hogy a vásárlók egészsége semmilyen veszélynek ne legyen kitéve.

Mit tegyél, ha van otthon ilyen teád?

  • Ne fogyaszd el!
  • Vidd vissza bármelyik SPAR, INTERSPAR vagy City SPAR üzletbe.
  • A vételárat blokk nélkül is visszatérítik.

A vállalat hangsúlyozza: a visszahívás kizárólag a fent jelzett tételekre vonatkozik, más termékeket nem érint.

Siess, nehogy lemaradj!

Az üzlet termékvisszahívási tájékoztatója szerint az érintett termékeket 2025. 09. 06-ig van lehetőség visszavinni az áruházaikba, a határidő lejárta után visszavételi igénnyel a Herbária Zrt.-t kell keresni.

 

 

