Mennyivel lenne kevesebb pénzünk a Tisza-adó bevezetésével Tolnában? Kiszámoltuk!

A Tisza párt háromkulcsos rendszere azt jelentené a gyakorlatban, hogy évi ötmillió forint alatt maradna a tizenöt százalékos szja, de az ötmillió és tizenöt millió forint közötti éves jövedelmi sáv esetében huszonkét százalékot adóznának az érintettek, míg tizenöt milliós éves kereset fölött harminchárom százalék lenne az szja kulcs, ez a lényege a Tisza-adónak.

Tisza-adó: mennyit keresnénk?

A Tisza-csomag azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők – tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is – szja-emelésre számíthatnának. Progresszív adózásról lenne szó: tehát ha például valakinek az éves fizetése hatmillió forint, akkor ötmillió forintig tizenöt százalékkal adózna, a fennmaradó egymillió forintra pedig huszonkét százalékkal. Tolna vármegyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 654 ezer 960 forint. Mennyit keresnénk a három kulcs bevezetésével? A Tolna vármegyei bruttó átlagkereset alapján a háromkulcsos szja-rendszer bevezetése az alábbi hatással járna:

Bruttó éves jövedelem: 7 859 520 Ft

Bruttó éves jövedelem az egykulcsos (15%) rendszerben: 6 680 592 Ft.

Bruttó éves jövedelem a háromkulcsos rendszerben: 6 480 426 Ft.

Éves különbség: bruttó 200 ezer 166 forint.

A TB-járulék (18,5 százalék) minden jövedelemnél kötelezően levonásra kerül. Ez független az szja-rendszertől, tehát mind az egykulcsos, mind a háromkulcsos rendszerben érvényes. Tehát a kapott összegekből még levonódik a TB-járulék.

Az adóforradalom még csak most kezdődik

Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselővel készített interjúnkból kiderül, hogy a Fidesz-KDNP álláspontja, hogy az adóforradalom még csak most kezdődik.

Milyen álláspontot képvisel a Fidesz-KDNP frakció a háromkulcsos szja-rendszerrel kapcsolatban?

Érdemes átgondolni, mivel járna a Tisza Párt személyijövedelemadó-emelésről szóló elképzelése, amely szerint az átlagbér huszonkét százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig harminchárom százalék lenne. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben háromszázezer forinttal, egy pedagógusházaspárnak évente több mint hétszázezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente. Az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni, hiszen visszavezetnek abba a Gyurcsány-korszakba, amikor az átlagbér a legmagasabb kulccsal adózott. Mondhatnánk úgy is: újra kopogtat a Bajnai-korszak. Mindenki kiszámolhatja, hogy mennyivel járna rosszabbul. Jobban pedig senki nem járna. A bruttó négyszázezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is megszűntetnék – de nem fogjuk hagyni.

Tervezi-e a kormány az egykulcsos szja-rendszer módosítását, vagy továbbra is kitartanak a jelenlegi modell mellett?

A polgári kormány az adócsökkentés kormánya, és az adóforradalom még csak most kezdődik. 2010 óta Magyarország olyan adópolitikai fordulatot hajtott végre, amely gyökeresen eltér a nyugat-európai trendektől. Míg ott a válságokra adóemeléssel válaszolnak, mi adócsökkentéssel teremtünk növekedést. Az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével, majd tizenöt százalékra mérséklésével világos üzenetet küldtünk: a munkát terhelő adó csökken, a teljesítmény megbecsülést kap. A kilenc százalékos társasági adó Európa legalacsonyabbja, stratégiai előnyt biztosítva Magyarországnak a befektetőkért folyó versenyben. A munkáltatói terhek is radikálisan mérséklődtek: a szociális hozzájárulási adó tíz év alatt a felére csökkent. Az adóforradalom igazi újdonsága, hogy a családokat és a fiatalokat helyezi a középpontba. A családi adókedvezmény, a huszonöt év alatti fiatalok és a négygyermekes édesanyák szja-mentessége, valamint a 2026-tól életbe lépő új szabályok révén néhány éven belül közel 1,7 millió ember lesz teljesen szja-mentes. Ez európai mércével is példátlan, és azt üzeni: Magyarországon a gyermekvállalás és a munkavállalás nem teher, hanem előny. Az adóforradalom a vállalkozásoknak is kedvez: a kisvállalati adó (KIVA) kulcsa tíz százalék, az alanyi adómentesség határa 18 millió forintra emelkedett, és újabb járulékcsökkentést készítünk elő, amely évi 200 milliárd forinttal hagy többet a versenyszférában. Mi nem hazardírozunk a magyarok pénzével. Folytatjuk az adócsökkentés politikáját: megőrizzük a családokat és a fiatalokat segítő mentességeket, kiszámíthatóvá tesszük a vállalkozások terheit, és tovább erősítjük a munkára épülő gazdaságot. A magyar modell lényege egyszerű: kevesebb adó, több pénz a családok zsebében, erősebb vállalkozások. Ehhez tartjuk magunkat a jövőben is.