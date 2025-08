Végre nemcsak álom a saját lakás, itt a nagy esély!

A FIX 3% Lakáshitel Program talán az első olyan otthonteremtési konstrukció, ami nem azt nézi, házas vagy-e, van-e gyereked, vagy melyik „dobozba” férsz bele, hanem egyszerűen csak azt: szeretnél saját lakást? Terveid vannak? Akkor itt a lehetőség. 3%-os kamattal, 25 évre, mindössze 10% önerővel – ez gyakorlatilag annyi, amennyiért ma alig kapsz egy jobb bérleményt.

Hátra is lehet dőlni, de sokkal inkább tervezni érdemes

Fotó: Gala AP / Forrás: Shutterstock

Ez nem egy szűk körnek járó kiváltság – ez egy valódi, nyitott lehetőség. És éppen ettől jó: nem kirekeszt, hanem esélyt ad. Esélyt arra, hogy ne más zsebébe fizess, egy olyan lakásért, ami nem a tiéd, hanem a saját jövődbe.

Lehet, hogy nem fog egyik napról a másikra menni. Lehet, hogy még gyűjteni kell rá. De most először tényleg el lehet hinni, hogy a „saját otthon” azoké is, akik most indulnak el – tanulnak, dolgoznak, küzdenek.

Szóval lehet hátradőlni, de lehet terveket is írni. Mert most nem álmodozni kell a lakásról – hanem lépni érte.