1 órája
1,7 milliárd forint Tolna vármegyének – minden település részesül a támogatásból (képgaléria)
Az összefogás és a közös gondolkodás eredményeként mind a 109 település saját fejlesztési céljaihoz kapott támogatást, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Átadták a Versenyképes járások program Tolna vármegyei támogatói okiratait a szekszárdi Vármegyeházán. Minden járás minimum 250 millió forint fejlesztési forráshoz jutott, míg a megyei jogú városok székhelyének esetében ez az összeg 500 millió forint.
A Versenyképes Járások Program forrásainak felosztása a járások önkormányzatainak közös egyeztetésével valósult meg, ami jól mutatja az együttműködés erejét. A települések így nemcsak önállóan, hanem közösen gondolkodva is hatékonyabb megoldásokat tudtak kialakítani, például olyan eszközök fenntartásában, amelyek több község feladatellátását segítik, és egyben csökkentik a költségeket.
Az ünnepi átadón dr. Lehőcz Regina főispán kiemelte: a program egyszerre segíti a településeket és erősíti a költséghatékonyságot. Horváth István országgyűlési képviselő a közös munka erejét méltatta, és hozzátette: a Versenyképes Járások Program fontos mankó az önkormányzatok feladatainak megoldásához. Süli János országgyűlési képviselő szerint a program jobban sikerült, mint ahogy kezdetben gondolták, példaértékű egyezség született a települések között a források felosztásában.
– Ez a pályázat mérföldkő Tolna vármegye 109 településének életében – fogalmazott Zsikó Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke. Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő hozzátette: a projektek különlegessége, hogy valóban a helyi igényeket tükrözik. Az itt ülők mindannyian a vidék felemelését és szerethetőségét tartják szem előtt – ezek a beruházások ehhez járulnak hozzá.
Milyen fejlesztések valósulnak meg a Versenyképes Járások Programban?
Több település a járásközpont pályázatához kapcsolódó beruházásra nyert támogatást, illetve olyan pályázatok is születtek, amelyek több település lakossága számára biztosítanak jobb körülményeket.
A Szekszárdi Járási Fejlesztési Fórum javaslata alapján valamennyi benyújtott pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült, összesen több mint 270 millió forint értékben. Ennek köszönhetően többek között az Energiapark játszótér korszerűsítése, a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő felújítása, a Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése, valamint a Szüreti Fesztivál is támogatást kapott.
Más járások is jelentős forráshoz jutottak:
- Völgységi önkormányzatok társulása az idősotthon bővítésére
- Kapos-menti Vidékfejlesztési Társulás a Dombóvári autóbusz-állomás rekonstrukciójára
- Tamási térség az Aranyerdő Óvoda tetőszigetelésére és a Nyírfás sori iparterület közvilágításának kialakítására
- Paksi járás a térség turisztikai fejlesztésére
- Bátaszék pedig többek között a tanuszoda és a városi tűzoltóság laktanyájának fejlesztésére nyert forrást.
Átadták a Versenyképes járások program Tolna vármegyei támogatói okirataitFotók: Mártonfai Dénes