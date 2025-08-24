augusztus 24., vasárnap

Fertőzés

54 perce

Veszélyben a szőlő: így védekezhetünk az aranyszínű sárgaság terjedése ellen

Címkék#fitoplazma#levélminta#fertőzés#szőlő#szőlőkabóca

Az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A fitoplazma emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent.

Teol.hu

Magyarországon először, a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi felügyelői által, Lenti községben gyűjtött levélmintákból és Kerkateskánd határában befogott szőlőkabócákból mutatta ki a Nébih Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratóriuma (NMBL) az aranyszínű sárgaság fitoplazmát 2013 augusztusában, olvasható a Nébih honlapján.

Forrás:  MW

A hivatal a Karate Zeon 5 CS és a Klartan 24 EW rovarölő szerek szüret utáni kijuttatására, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezés segítése érdekében. A Karate Zeon 5 CS rovarölő szer 2025. augusztus 20. és november 20., míg a Klartan 24 EW 2025. augusztus 22. és november 22. között használható fel országosan, gazdaságokban és házikertekben egyaránt.

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD) terjesztő vektora, az amerikai szőlőkabóca imágói a növényvédelmi időszak és a szüretek befejezése után szeptember végéig, október elejéig is megtalálhatóak a szőlőültetvényekben.  Az imágók egész életükben fertőzőképesek. Ennek okán FD terjedése folytatódik a szüret után is. A szőlőültetvények ebben az időszakban védtelenek a betegséggel szemben.

A szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező Karate Zeon 5 CS rovarölő szer 2025. november 20-ig használható fel országosan a szőlőkultúrában. A betakarítás után lehet alkalmazni az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) ellen és maximum két alkalommal hektáronként 0,25  liter dózisban 800-1000liter per hektár permetlé mennyiséggel kijuttatva.
A Klartan 24 EW rovarölő szer 2025. augusztus 22-től 2025. november 22-ig használható fel országosan a szőlőkultúrában. Ezt a szert szintén betakarítás után lehet alkalmazni, maximum két alkalommal, mégpedig 0,2-0,3 liter per hektár dózisban 600-1000 lliter per hektár permetlé mennyiséggel kijuttatva.

A készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályok és környezetvédelmi előírások szigorú betartása szükséges. Fontos, hogy a maximum kijuttatások számát nem szabad túllépni. Ugyanazon a területen maximum kétszeri felhasználással alkalmazhatóak a teljes vegetáció alatt, tehát ahol idén már történt egy kezelés valamelyik készítménnyel, ott csak további egy alkalommal szabad a továbbiakban kijuttatni. Az engedélyokiratok a Nébih növényvédő szer adatbázisából letölthetők: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso.

 

