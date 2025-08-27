Tudod, melyik autótípusnak tekergetik leginkább a kilométeróráját? Tilos, de hiába...

A magyar autóvásárlók csaknem ötödével fizetnek többet a visszatekert kilométerórájú járművekért. Bár tilos és büntetendő, valójában senki nem döbben meg azon, ha kiderül, a használt autó amit vett, nem annyi kilométer futott, mint amennyit mutat. Vagyis fennáll a visszatekert kilométeróra állás.

A visszatekert kilométeróra még mindig divat egyes autótípusoknál

Fotó: Kállai Márton / Forrás: sonline.hu

A visszatekert kilométeróra sajnos nem ritkaság

– Vásároltunk egy autót, amiről kiderült, hogy vissza lett tekerve a kilométeróra, 116 ezer kilométerrel vettük át. Miután bementünk a szervizbe vele, ott azt mondták, hogy 301 ezer kilométeren állt egy éve. Nem volt meg minden papírunk, amivel hamarabb be tudtunk volna menni a szervizbe. Utólag derült ki sajnos, hogy becsaptak bennünket. Mit lehet most tenni? - kérdezte szekszárdi olvasónk.

Az általunk megkérdezett használtautó-kereskedés vezetője szerint utólag semmit sem lehet tenni. Aki autót vesz, nem szabad az elsőt megvenni, amit meglát. Sok minden árulkodik a kocsi koráról: olyan apróságok, mint a kormány kopása, az ülések állapota, de még a váltószoknya is.

Bár a kilométeróra-manipuláció leggyakrabban azokat a vásárlókat hozza hátrányba, akik jó ár-érték arányú használt autót keresnek, a megtévesztő gyakorlat következményei messze túlmutatnak az egyéni eseteken, hiszen a gazdaság egészére hatással vannak. Az ilyen típusú csalás minden ország számára komoly kihívást jelent és Európát átfogóan is érinti. A tisztességtelen eladók miatt a vevők indokolatlanul magas árat fizetnek a járművekért, miközben az európai országok évente több milliárd forintnyi bevételtől esnek el – írja a carVertical. A carVerical olyan internetes honlap, ahol az adott jármű „története” lekérdezhető.

Az Európai Parlament jelentése szerint a kilométeróra-csalásból eredő kár évente 534,6 milliárd és 3500 milliárd forint közé tehető az Európai Unióban.

Sok esetben nem is derül fény a csalásra

A veszteségek pontosabb felmérése érdekében a carVertical járműadat-szolgáltató cég több európai országban végzett kutatást 2024-ben vásárolt autókat vizsgálva. A legóvatosabb becslések alapján is körülbelül 2100 milliárd forintnyi éves kár éri az európai országokat a kilométeróra-manipuláció miatt. Tekintve, hogy sok esetben nem is derül fény a csalásra, a valós veszteség ennél jóval magasabb is lehet.