Használt autó piac

53 perce

Tudod, melyik autótípusnak tekergetik leginkább a kilométeróráját? Tilos, de hiába...

Bár egyre többen tisztában vannak a kilométeróra-hamisítás veszélyeivel, a magyar használtautó-piacon továbbra is gyakran előfordul a jelenség. Tavaly az Audi A6 lett a leggyakrabban manipulált kilométeróra-állású autó a carVertical szerint. A visszatekert kilométeróra sok kárt okoz a gazdaságban is.

Mauthner Ilona

A magyar autóvásárlók csaknem ötödével fizetnek többet a visszatekert kilométerórájú járművekért. Bár tilos és büntetendő, valójában senki nem döbben meg azon, ha kiderül, a használt autó amit vett, nem annyi kilométer futott, mint amennyit mutat. Vagyis fennáll a visszatekert kilométeróra állás.

A visszatekert kilométeróra büntetendő cselekmény
A visszatekert kilométeróra még mindig divat egyes autótípusoknál
Fotó: Kállai Márton / Forrás:  sonline.hu

A visszatekert kilométeróra sajnos nem ritkaság

– Vásároltunk egy autót, amiről kiderült, hogy vissza lett tekerve a kilométeróra, 116 ezer kilométerrel vettük át. Miután bementünk a szervizbe vele, ott azt mondták, hogy 301 ezer kilométeren állt egy éve. Nem volt meg minden papírunk, amivel hamarabb be tudtunk volna menni a szervizbe. Utólag derült ki sajnos, hogy becsaptak bennünket. Mit lehet most tenni? - kérdezte szekszárdi olvasónk.

Az általunk megkérdezett használtautó-kereskedés vezetője szerint utólag semmit sem lehet tenni. Aki autót vesz, nem szabad az elsőt megvenni, amit meglát. Sok minden árulkodik a kocsi koráról: olyan apróságok, mint a kormány kopása, az ülések állapota, de még a váltószoknya is.

Bár a kilométeróra-manipuláció leggyakrabban azokat a vásárlókat hozza hátrányba, akik jó ár-érték arányú használt autót keresnek, a megtévesztő gyakorlat következményei messze túlmutatnak az egyéni eseteken, hiszen a gazdaság egészére hatással vannak. Az ilyen típusú csalás minden ország számára komoly kihívást jelent és Európát átfogóan is érinti. A tisztességtelen eladók miatt a vevők indokolatlanul magas árat fizetnek a járművekért, miközben az európai országok évente több milliárd forintnyi bevételtől esnek el – írja a carVertical. A carVerical olyan internetes honlap, ahol az adott jármű „története” lekérdezhető.

Az Európai Parlament jelentése szerint a kilométeróra-csalásból eredő kár évente 534,6 milliárd és 3500 milliárd forint közé tehető az Európai Unióban. 

Sok esetben nem is derül fény a csalásra

A veszteségek pontosabb felmérése érdekében a carVertical járműadat-szolgáltató cég több európai országban végzett kutatást 2024-ben vásárolt autókat vizsgálva. A legóvatosabb becslések alapján is körülbelül 2100 milliárd forintnyi éves kár éri az európai országokat a kilométeróra-manipuláció miatt. Tekintve, hogy sok esetben nem is derül fény a csalásra, a valós veszteség ennél jóval magasabb is lehet.

„Rendkívül nehéz bizonyítani, ha egy autó futásteljesítményét meghamisították. Az országok nem minden esetben osztanak meg egymással járműadatokat, és számos kilométeróra-állásról nem készül digitális nyilvántartás. Mindez megnehezíti a csalás leplezését. A manipuláció egyetlen biztos módja a feljegyzett futásteljesítmény-adatok összevetése” – magyarázta Matas Buzelis, a carVertical autópiaci szakértője.

Átverik a vásárlót, százezrekkel fizet többet a valós értéknél

Hazánkban a vevők átlagosan 18,6 százalékkal fizetnek többet azokért a járművekért, amelyeknek visszatekerték a kilométeróráját – ez az autók valós értékének csaknem egyötödét jelenti. Egy visszatekert futásteljesítményű, 4 millió forintért hirdetett gépjármű tényleges piaci értéke például mindössze 3,2 millió forint lehet a valóságban.

Még mindig divat a visszatekerés egyes típusú autóknál

2024-ben – a carVertikál összesített adatai szerint – az Audi A6-osok kilométeróráját átlagosan 82 ezer kilométerrel tekerték vissza, ami egyben tükrözi a modell iránti nagy keresletet a használtautó-piacon. Ezt követi a szintén Audi A5, majd az A4.

 

