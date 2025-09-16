Amerikai befektetés Szekszárdon – 75 új munkahelyet hoz a cégóriás

Szekszárd újabb jelentős beruházásnak ad otthont: az amerikai Support Services Group úgy döntött, hogy a városban alakítja ki teljes közép- és kelet-európai szolgáltatóközpontját. A fejlesztés 75 új munkahelyet teremt a tolnai megyeszékhelyen, miután a vállalat eddigi szekszárdi központja kiemelkedő eredményeket ért el – írja Facebook oldalán a miniszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a szolgáltatóközpontok ma már nemcsak Budapesten működnek: Székesfehérváron közel hatezren, Debrecenben több mint ötezren, Szegeden és Miskolcon pedig mintegy 1500-an dolgoznak az ágazatban. Ráadásul a központok kétharmada bővülést tervez, 80 százalékuk pedig magasabb hozzáadott értékű tevékenységet hoz Magyarországra.

A miniszter kiemelte: mindez azt mutatja, hogy a fővároson túl a vidéki városok is egyre fontosabb szerepet kapnak az ország gazdasági térképén – ennek egyik legfrissebb példája Szekszárd.

Ebbe a trendbe illeszkedik, hogy az amerikai Support Services Group Szekszárdon hozza létre a teljes közép- és kelet-európai térséget kiszolgáló központját. A beruházás 75 új munkahelyet teremt a városban.