10 perce
A szőlő halálos veszedelme, Tolnában még nincs nagy baj
Az aranyszínű sárgaság, a szőlő halálos veszedelme, egyre több borvidéken okoz riadalmat.
Dr. Füzi István szekszárdi növényvédő szakmérnököt kérdeztük arról, hogy Tolna vármegye két borvidékén milyen jelenleg a helyzet, illetve a szakember beszélt az idei szőlő növényvédelméről is.
Dr. Füzi István elmondta, Tolna vármegyében még sehol nem ütötte fel a fejét a szőlő halálos betegsége, de nagy a nyomás a gazdákon, hogy ez így is maradjon. A kiváló szakember beszélt a betegség tüneteiről, illetve arról, miért nem lehet egyelőre „gyógyítani” ezt a kórt, mi okozza, melyek a tünetei és hogyan került hazánkba. Szó esett a szőlő növényvédelméről is, és arról, milyen termésre számíthatnak az idei szüretkor a termelők.
Teol.hu podcast
