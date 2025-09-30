szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zárlat alatt egész Zala

1 órája

Nem kell pánikolni, de Szekszárdon is nagy a baj

Címkék#aranyszínű sárgaság#Vesztergombi Csaba#szőlő#borvidék

A hazai borvidékek 70 százalékát érinti valamilyen mértékben a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma. Hétfőn az egyik hírcsatornán megjelent a hír: a Szekszárdi borvidéken is felbukkant a betegség. Több szőlősgazda is megijedt ennek hallatán: ez azt jelenti, hogy ki kell vágnia a szőlőültetvényét?! A hegyközség elnöke szerint nem kell pánikolni, az aranyszínű sárgaság valóban megjelent, de még nincs nagy baj.

Néhány napja a Villányi borvidéken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, amit már a Somlói borvidéken is igazoltak, Zalában pedig nagyon nagy a baj. Ezzel a hazai borvidékek közel 70 százaléka, vagyis 15 borvidék érintett a szőlő aranyszínű sárgaság által okozott növényegészségügyi problémában.

aranyszínű sárgaság a neve a rettegett betegségnek
Aranyszínű sárgaság: a szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket, de itt még nincs nagy baj, de hogy ne is legyen, figyelni kell az ültetvényt
Forrás: zaol.hu/ Szakony Attila

Aranyszínű sárgaság: a Szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket

– Tisztázzuk rögtön, a Szekszárdi borvidéken még nincsenek súlyos dolgok, és hogy ne is legyenek, nagyon oda kell figyelniük a gazdáknak az ültetvényükre - mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Leányvárban találtak 2-3 tőkét, mely érintett a betegségben. Itt növényvédelmi zárlatot rendeltek el. Ez a betegség tíz éve jelent meg hazánkban, sajnos úgy tűnik az elterjedése az elmúlt időszakban felgyorsult. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki a mi borvidékünkön, mint Zalában ahol ki kell vágni az ültetvényeket. Ez hatalmas kár a termelőnek.

Vesztergombi Csaba elmondta, október 22-én fórumot tartanak szakmai előadókkal a témában, Szekszárdon, a Tudásközpontban. Ide várják a gazdákat.

Zalában nagyon nagy a baj, rohamtempóban terjed a betegség

Friss hír: Zala vármegye szőlőtermesztői a teljes kilátástalanság szélére sodródtak: az aranyszínű sárgaság fitoplazma megállíthatatlanul terjed.

Zala vármegye szinte egész területét növényegészségügyi zárlat alá helyezte a Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya, miután rohamtempóban terjed a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma. A fertőzött és gyanús növényeket gyökerestől ki kell vágni, meg kell semmisíteni. A zárlat alatt tilos mindenféle szőlő szaporítóanyag, növény, eszköz és anyag mozgása a területeken, csak hatósági engedéllyel lehetséges a kivitel és behozatal. – Csörnyeföld nagy része elesett, nekünk a jövő évtől nincs egy tőke szőlőnk sem, mindent ki kell vágnunk – írta Bussay Dorottya, a Pannon Borműves Céh tagjainak címzett levelében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu