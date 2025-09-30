Nem kell pánikolni, de Szekszárdon is nagy a baj

Néhány napja a Villányi borvidéken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, amit már a Somlói borvidéken is igazoltak, Zalában pedig nagyon nagy a baj. Ezzel a hazai borvidékek közel 70 százaléka, vagyis 15 borvidék érintett a szőlő aranyszínű sárgaság által okozott növényegészségügyi problémában.

Aranyszínű sárgaság: a szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket, de itt még nincs nagy baj, de hogy ne is legyen, figyelni kell az ültetvényt

Forrás: zaol.hu/ Szakony Attila

Aranyszínű sárgaság: a Szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket

– Tisztázzuk rögtön, a Szekszárdi borvidéken még nincsenek súlyos dolgok, és hogy ne is legyenek, nagyon oda kell figyelniük a gazdáknak az ültetvényükre - mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Leányvárban találtak 2-3 tőkét, mely érintett a betegségben. Itt növényvédelmi zárlatot rendeltek el. Ez a betegség tíz éve jelent meg hazánkban, sajnos úgy tűnik az elterjedése az elmúlt időszakban felgyorsult. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki a mi borvidékünkön, mint Zalában ahol ki kell vágni az ültetvényeket. Ez hatalmas kár a termelőnek.