27 perce
Nem kell pánikolni, de Szekszárdon is nagy a baj
A hazai borvidékek 70 százalékát érinti valamilyen mértékben a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma. Hétfőn az egyik hírcsatornán megjelent a hír: a Szekszárdi borvidéken is felbukkant a betegség. Több szőlősgazda is megijedt ennek hallatán: ez azt jelenti, hogy ki kell vágnia a szőlőültetvényét?! A hegyközség elnöke szerint nem kell pánikolni, az aranyszínű sárgaság valóban megjelent, de még nincs nagy baj.
Néhány napja a Villányi borvidéken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, amit már a Somlói borvidéken is igazoltak, Zalában pedig nagyon nagy a baj. Ezzel a hazai borvidékek közel 70 százaléka, vagyis 15 borvidék érintett a szőlő aranyszínű sárgaság által okozott növényegészségügyi problémában.
Aranyszínű sárgaság: a Szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket
– Tisztázzuk rögtön, a Szekszárdi borvidéken még nincsenek súlyos dolgok, és hogy ne is legyenek, nagyon oda kell figyelniük a gazdáknak az ültetvényükre - mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Leányvárban találtak 2-3 tőkét, mely érintett a betegségben. Itt növényvédelmi zárlatot rendeltek el. Ez a betegség tíz éve jelent meg hazánkban, sajnos úgy tűnik az elterjedése az elmúlt időszakban felgyorsult. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki a mi borvidékünkön, mint Zalában ahol ki kell vágni az ültetvényeket. Ez hatalmas kár a termelőnek.
Vesztergombi Csaba elmondta, október 22-én fórumot tartanak szakmai előadókkal a témában, Szekszárdon, a Tudásközpontban. Ide várják a gazdákat.
Zalában nagyon nagy a baj, rohamtempóban terjed a betegség
Friss hír: Zala vármegye szőlőtermesztői a teljes kilátástalanság szélére sodródtak: az aranyszínű sárgaság fitoplazma megállíthatatlanul terjed.
Zala vármegye szinte egész területét növényegészségügyi zárlat alá helyezte a Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya, miután rohamtempóban terjed a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma. A fertőzött és gyanús növényeket gyökerestől ki kell vágni, meg kell semmisíteni. A zárlat alatt tilos mindenféle szőlő szaporítóanyag, növény, eszköz és anyag mozgása a területeken, csak hatósági engedéllyel lehetséges a kivitel és behozatal. – Csörnyeföld nagy része elesett, nekünk a jövő évtől nincs egy tőke szőlőnk sem, mindent ki kell vágnunk – írta Bussay Dorottya, a Pannon Borműves Céh tagjainak címzett levelében.