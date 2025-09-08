Eladta a lakását? Jó ha tudja, ebben az esetben nem kell energetikai tanúsítvány

Alapesetben ingatlan eladásánál és bérbeadásánál energetikai tanúsítványra van szükség. Vannak azonban kivételek: azt a legtöbben tudják, hogy nem kell energetikai tanúsítvány 50 négyzetméternél kisebb alapterületű önálló épületre. De mikor nem kell még tanúsítvány?

Vannak esetek amikor meg lehet spórolni az energetikai tanúsítványt

Ekkor nem kell energetikai tanúsítvány ingatlan eladásánál

Nem kell tanúsítvány műemlékre és hitéleti (vallási célú) épületre. Nem szükséges ideiglenes, egy évnél rövidebb használatra szánt épületnél (például felvonulási épület, sátor, fóliasátor). Elhagyható, ha az épületet lakhatásra vagy pihenésre évente négy hónapnál rövidebb ideig használják (tipikus nyaralók bizonyos esetei). Kivétel még a nem lakáscélú, alacsony energiaigényű mezőgazdasági, logisztikai és ipari épület/épületrész (például ahol a technológia határozza meg az energetikát, és a belső hőnyereség, légcsere szokatlanul nagy). Továbbá ahol a beltéri klímát hagyományos módon nem szabályozzák (nincs értelmezhető fűtés/hűtés).

Elhagyható akkor is, ha a használatbavételi engedély előtti tulajdon-átruházás történik (tipikusan beruházói értékesítés még használatbavétel előtt). Illetve ha valaki ugyanabban az ingatlanban már tulajdonos, és csak tulajdoni hányadot szerez meg. A kivételek tételes, hivatalos felsorolását az állami Építésügyi portál adja – ezek a 2025-ben is irányadók.

Garázs, műhely, ha nagyobb 50 négyzetméternél

A gyakorlatban az a sarokpont, hogy a tanúsítvány eleve azokra az épületekre vagy önálló rendeltetési egységekre értelmezett, amelyekben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására. Ezért fontos, hogy egy teljes lakóház eladásánál – még ha van is benne fűtetlen mellékhelyiség vagy garázs – a tanúsítvány a teljes épületre készül, míg egy különálló, fűtetlen melléképület önálló értékesítésénél a „nincs energetikailag értelmezhető beltéri klímaszabályozás” elve alapján jöhet szóba a mentesülés. Ha egy önálló, fűtött garázs vagy műhely meghaladja az 50 négyzetmétert, rendszerint már nem esik a kivételbe, tehát eladásnál kell rá tanúsítvány – írta a hóvége.hu