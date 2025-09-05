Mennyit keresnek a szüretelők? Ennyi most a bér a mezőgazdaságban

Tavaly júniusban 503 ezer forint volt a bruttó átlagbér a mezőgazdasági ágazatban. Megkezdődött a szüret, beérett az alma is, igény lenne a munkáskézre, és megfizetik a munkájukat. Persze a fizetés nagyon sok mindentől függ: pozíció, munkaidő, tapasztalat, elkötelezettség. Ennyi a bér a mezőgazdaságban.

Ennyi a bér a mezőgazdaságban szüret idején, óránként 2500 forintot is megkereshetnek az erre vállalkozók. Fotóillusztráció: MW

Ennyi a bér: van, aki órabérért, van, aki napidíjért, míg más alkalmazottként dolgozik

– A növénytermesztés olyan terület, ahol szezonális a munka. Tavasszal, vetés idején, majd közvetlenül az után több a feladat, aztán vannak hónapok, amikor lehet lazítani, így vagy be kell érnie az alkalmazottnak alacsonyabb bérrel, vagy magasabbat kap, de csak akkor, abban a hónapban kap fizetést, amikor dolgozik – mondta egy Tolna vármegyei, négyszáz hektáron gazdálkodó termelő. Egy traktoros a szezonban akár 700 ezer forintot is megkeres havonta.

A legnagyobb munkaerőhiány a zöldség-gyümölcságazatot érinti. A legtöbb vállalkozás megpróbálja családon belül megoldani a feladatokat, de vannak időszakok, például a beérett zöldség, gyümölcs szedése idején, amikor szükség van kisegítőkre.