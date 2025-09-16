szeptember 16., kedd

Most jött: Így igényelheted a háromgyerekes anyák adómentességét

Teol.hu

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be – írta közleményében a NAV. 

Fotó: Illusztráció Fotó: MTI/Balázs Attila

A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-től, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

Mától elérhető a NAV – legújabb szja-kedvezménnyel kibővült – című, 73. számú információs füzete, amelyben már a három gyermeket nevelő anyák kedvezményéről is megtalálható minden fontos információ.

 

