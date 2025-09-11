2 órája
Fajtabemutató: egy jó választással megalapozhatja a gazda a jövő évi termést
Több mint félszáz gazda, mezőgazdasági szakember vett részt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Szakközépiskola kukorica és napraforgó fajtabemutatóján.
A fajtabemutató, amelyet Vendégh Edit, a NAK Tolna vármegyei elnöke és Fülöp Mónika, a szakiskola igazgatója nyitott meg, az iskola könyvtárában kezdődött, ahol a résztvevők szakmai előadásokat hallgattak az aktuális vidékfejlesztési pályázatokról, a kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatokról és a vagyon-, illetve felelősségbiztosításokról. Az elmélet után a bemutató gyakorlati része a 6-os számú főút mellett folytatódott, ahol öt nemesítő cég legújabb 49 kukorica, és 40 napraforgó fajtáját tekintették meg a látogatók. Itt egymás mellett sorakoznak az egyes fajták vetésterületei, s a fajtabemutató lényege, mondta Vendégh Edit, hogy ugyanolyan technológia mellett ugyanazon a talajon az egyes fajták, milyen képet mutatnak, ezáltal a gazdálkodók ki tudják választani azt a fajtát, amit a következő évben majd eredményesen termeszteni tudnak.
Fajtabemutató: most siralmas a helyzet
Az országban sokfelé siralmas képet mutatnak a kukorica meg napraforgótáblák. Itt ez egy nagyon jó minőségű talaj, folytatta az agrárszakember, magas a humusztartalma is, mert a szakképző iskola állattenyésztéséből hozott szerves trágyát felhasználják a tápanyag utánpótlására. Ez is segítette, hogy az idei, de már évek óta tapasztalt hektikus időjárás ellenére itt elfogadható a termés.
Mert idén, az esős június után – folytatta – Szekszárd környékén eddig mindössze 3 milliméter csapadék hullott, s ez visszavetette úgy a kalászos gabonák, mint a kapás kultúrák terméseredményét. A kalászosoknál ugyan nagyobb minőségi problémát nem okozott, sőt sok helyen javító minőséget arattak a gazdálkodók, de most a vármegyében a könnyebb, kicsit homokos talajokon teljesen leszáradtak a kultúrák. Néhol úgy néz ki a kukorica, mintha október lenne, holott a fajtabemutató kapcsán is látható, hogy azért Szekszárd környékén még vannak a növényekben zöld részek is. Viszont van a vármegyének olyan része, ahol már aratják a kukoricát, s összecsúszik a napraforgó és a kukorica aratása, holott ezt mindig a napraforgóval szokták kezdeni, és a kukoricával zárták az évet. Ez is bizonyára közrejátszott abban, hogy a csapadékhiányra nagyon érzékeny kukorica vetésterülete, a tíz évvel ezelőttihez képest, mintegy negyven százalékkal csökkent Tolna vármegyében.
A stressztűrő, szárazságtűrő fajtáké a jövő
Ezen kívánnak javítani a kereskedőházak a növénynemesítőkkel, mikor igyekeznek minél stressztűrőbb, szárazságtűrőbb fajtákat termeszteni. Mert genetikailag benne van a korábbi fajtákban is a 10 -12 tonnás termésátlag, de az időjárás miatt ezt nem tudják teljesíteni. Idén Tolnában hat, hat és fél tonnás megyei termésátlagot prognosztizálnak.
A fajtabemutató arra is jó volt, hogy a gazdák, találkozva egymással, a fajták összehasonlítása mellett tapasztalataikat is átadhatták.
Látjuk itt azt is, hogy milyen irányba mennek a fejlesztések, mondja Karab Sándor, aki Szedresen nyolc növényt termel másfélszáz hektáron, s ebből negyven hektár a kukorica. Itt az alacsonyabb növésű kukoricának nagyobb tőszámú vetetését látja előtérbe helyezni, utóbbit a jobb helykihasználás okán. Most ebbe az irányba kezdenek elmenni a kísérletek, már nem a 76 centis, hanem a 70 centis sor, és 45 centi tőtávolság látható. Így jobb az árnyékolás, kisebb a párolgás is. Aztán a gazdák itt választhatnak, hogy melyik vetőmag felel meg jobban a területükre jellemző talajfajtának.
Ha az ember jól csinálja, még plusz jövedelmet is hoz
Most már a biztonságra megyünk, nem a mennyiségre, folytatja. Hogy legyen annyi termés, hogy legalább a költségek visszajöjjenek. mert most úgy néz ki, a támogatási összeg az a nyereség. Ha pedig az ember jól csinálja, meg esetleg az égiek is segítenek, több eső hull, még egy plusz jövedelmet is tudunk produkálni. Az új fajtákat bemutató egyik cég szakembere elmondta, ők a legnagyobb kukoricanemesítők a világon, s annak ellenére, hogy többszáz hibrid-jelöltjük van, abból, évente három, jobb esetben öt lesz bevezetve. Mesterséges intelligenciával és egyéb technikai feltételekkel felvértezve évente 130 kilóval növelik a termésátlagot. Ez a nemesítési tényezőkből a szárstabilitásból és a sűrűbb vetésből jön elő. A jövőben fejlesztésük célja bizonyos törpe kukorica, amely minden körülmények között tudja majd adni az elvárt termést.