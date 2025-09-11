Fajtabemutató: egy jó választással megalapozhatja a gazda a jövő évi termést

A fajtabemutató, amelyet Vendégh Edit, a NAK Tolna vármegyei elnöke és Fülöp Mónika, a szakiskola igazgatója nyitott meg, az iskola könyvtárában kezdődött, ahol a résztvevők szakmai előadásokat hallgattak az aktuális vidékfejlesztési pályázatokról, a kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatokról és a vagyon-, illetve felelősségbiztosításokról. Az elmélet után a bemutató gyakorlati része a 6-os számú főút mellett folytatódott, ahol öt nemesítő cég legújabb 49 kukorica, és 40 napraforgó fajtáját tekintették meg a látogatók. Itt egymás mellett sorakoznak az egyes fajták vetésterületei, s a fajtabemutató lényege, mondta Vendégh Edit, hogy ugyanolyan technológia mellett ugyanazon a talajon az egyes fajták, milyen képet mutatnak, ezáltal a gazdálkodók ki tudják választani azt a fajtát, amit a következő évben majd eredményesen termeszteni tudnak.

Fajtabemutató a 6-os főút mellett: 49 kukorica és 40 napraforgó fajtát tekintettek meg (Fotó: Szepesi László)

Fajtabemutató: most siralmas a helyzet

Az országban sokfelé siralmas képet mutatnak a kukorica meg napraforgótáblák. Itt ez egy nagyon jó minőségű talaj, folytatta az agrárszakember, magas a humusztartalma is, mert a szakképző iskola állattenyésztéséből hozott szerves trágyát felhasználják a tápanyag utánpótlására. Ez is segítette, hogy az idei, de már évek óta tapasztalt hektikus időjárás ellenére itt elfogadható a termés.