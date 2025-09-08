Ilyen még nem volt, soha nem látott mélyponton a gyümölcstermelők

Az országban 45 ezer hektáron, ebből Tolna vármegyében 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában. Az alma betakarítása már augusztus közepén megkezdődött. A gyümölcstermelők szerint jóval a közepes szint alatt teljesít idén ez a nagyon kedvelt gyümölcs is.

Április végéig még minden biztató volt, a gyümölcstermelők úgy gondolták, végre szép lesz a termés. Aztán jött a fagy és mindent elvitt. Forrás: Makovics Kornél

Aggódnak a gyümölcstermelők, miből alapozzák meg a következő évet

– Két éve is az aszály miatt, idén ismét az aszály és a tavaszi fagyok miatt lesz gyenge évünk – mondta az egyik 2,5 hektáros ültetvénnyel rendelkező vármegyei gazdálkodó. Már tavasszal gyenge volt a kötés, amiből nem is lett jó termés, és sajnos ami megmaradt, az nem sok. Már elkezdtük szedni a korai fajtákat, és megpróbáljuk értékesíteni az almát úgy, hogy a felvásárlót kihagyjuk, vagyis piacokon keresztül, tette hozzá.

Az Agroinform felmérése szerint az idén mintegy 160 ezer tonna alma várható, ami az előző évi – már akkor is alacsony – mennyiségnek is kevesebb mint a fele. A becslések alapján 60–80 ezer tonna étkezési és 80–100 ezer tonna ipari alma kerülhet piacra. Ez azt jelenti, hogy a hazai étkezési alma mennyisége egy jó termésű évnek csupán 55–65 százalékát adja, míg az ipari alma mennyisége alig 20–25 százalékát.

Aszály, tavaszi fagyok, hűvös május, majd hőhullámok - betett az időjárás

A FruitVeb elnöke, Apáti Ferenc szerint a gyenge termés fő oka az időjárási szélsőségekben keresendő. A aszály, a tavaszi fagyok, a májusi hűvös, napfényhiányos időszak és a júniusi hőhullámok mind komoly károkat okoztak, különösen az öntözetlen ültetvényekben. Bár júliusban több csapadék érkezett, ez már nem tudta érdemben javítani a helyzetet.