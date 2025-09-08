1 órája
Ilyen még nem volt, soha nem látott mélyponton a gyümölcstermelők
Lassan beérik az összes hazai gyümölcs, most szedik az almát, szilvát, csemegeszőlőt, van még a fán őszibarackból is, de már leérett a kajszi, a meggy, a cseresznye, az eper. Sajnos egyikből sem volt sok. A gyümölcstermelők szerint soha nem látott mélyponton van az ágazat, nehéz lesz innen felkapaszkodni.
Április végéig még minden biztató volt, a gyümölcstermelők úgy gondolták végre szép lesz a termés. Aztán jött a fagy és mindent elvitt
Az országban 45 ezer hektáron, ebből Tolna vármegyében 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában. Az alma betakarítása már augusztus közepén megkezdődött. A gyümölcstermelők szerint jóval a közepes szint alatt teljesít idén ez a nagyon kedvelt gyümölcs is.
Aggódnak a gyümölcstermelők, miből alapozzák meg a következő évet
– Két éve is az aszály miatt, idén ismét az aszály és a tavaszi fagyok miatt lesz gyenge évünk – mondta az egyik 2,5 hektáros ültetvénnyel rendelkező vármegyei gazdálkodó. Már tavasszal gyenge volt a kötés, amiből nem is lett jó termés, és sajnos ami megmaradt, az nem sok. Már elkezdtük szedni a korai fajtákat, és megpróbáljuk értékesíteni az almát úgy, hogy a felvásárlót kihagyjuk, vagyis piacokon keresztül, tette hozzá.
Az Agroinform felmérése szerint az idén mintegy 160 ezer tonna alma várható, ami az előző évi – már akkor is alacsony – mennyiségnek is kevesebb mint a fele. A becslések alapján 60–80 ezer tonna étkezési és 80–100 ezer tonna ipari alma kerülhet piacra. Ez azt jelenti, hogy a hazai étkezési alma mennyisége egy jó termésű évnek csupán 55–65 százalékát adja, míg az ipari alma mennyisége alig 20–25 százalékát.
Aszály, tavaszi fagyok, hűvös május, majd hőhullámok - betett az időjárás
A FruitVeb elnöke, Apáti Ferenc szerint a gyenge termés fő oka az időjárási szélsőségekben keresendő. A aszály, a tavaszi fagyok, a májusi hűvös, napfényhiányos időszak és a júniusi hőhullámok mind komoly károkat okoztak, különösen az öntözetlen ültetvényekben. Bár júliusban több csapadék érkezett, ez már nem tudta érdemben javítani a helyzetet.
Mindez azt is jelenti, hogy a boltokban a szokásosnál kevesebb hazai alma lesz elérhető, és a gyümölcs ára a kereslet-kínálat aránytalansága miatt emelkedhet.
Megdrágultak a vegyszerek, sokan hitelből indítják a következő szezont
Bakó Zsóka és családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos.
– A meggy még nem érik, fiatalok a fák, szilvából gyenge a termésünk, a kajszi elfagyott, alig termett belőle pár kiló. Bevételünk tehát nem volt, kiadásunk viszont annyi, mint egy átlagos évben. Idén is április végére dőlt el, hogy nem lesz gyümölcs a fán, így bevételünk sem. Miközben rengeteg a gyümölcsfákkal a munka, ugyanúgy kellett metszeni, mulcsozni, permetezni, mintha termett volna. Nagyon megdrágultak a vegyszerek és a munkaerő. Úgy spórolunk, hogy megpróbálunk mindent minimális költséggel megoldani.
Még szerencse, hogy a gyümölcsös mellett szántóföldi növényeket is termelünk, a búza jól sikerült, a napraforgó közepesen, a kukorica gyengén, de az ezekből származó bevételt csoportosítjuk át arra, hogy a következő évet el tudjuk kezdeni a gyümölcsösben.
Kárenyhítési támogatás: egy kalapból jut aszálykárra, fagykárra
Sokan vesznek fel hitelt, hogy meg tudják venni a következő évre a növényvédő szereket, műtrágyát, hogy fizetni tudják a munkaerőt. A kárenyhítési támogatást már megkapták a gyümölcstermelők, de ez az összeg nagyon kevés ahhoz, hogy hitel nélkül megoldja az újrakezdést. A kárenyhítési támogatás – amit maguk a gazdálkodók fizetnek be egy adott számlára – „egy kalapba” megy, melyből fizetik a fagykárt és aszálykárt is. Minél több a rászoruló, annál kevesebb pénz jut a támogatásból hektáronként.