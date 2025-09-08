szeptember 8., hétfő

Miből lesz újrakezdés?

8 perce

Ilyen még nem volt, soha nem látott mélyponton a gyümölcstermelők

gyümölcs, Bakó Zsóka, mezőgazdaság, alma, szilva

Lassan beérik az összes hazai gyümölcs, most szedik az almát, szilvát, csemegeszőlőt, van még a fán őszibarackból is, de már leérett a kajszi, a meggy, a cseresznye, az eper. Sajnos egyikből sem volt sok. A gyümölcstermelők szerint soha nem látott mélyponton van az ágazat, nehéz lesz innen felkapaszkodni.

Mauthner Ilona
Ilyen még nem volt, soha nem látott mélyponton a gyümölcstermelők

Április végéig még minden biztató volt, a gyümölcstermelők úgy gondolták végre szép lesz a termés. Aztán jött a fagy és mindent elvitt

Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Az országban 45 ezer hektáron, ebből Tolna vármegyében 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában. Az alma betakarítása már augusztus közepén megkezdődött. A gyümölcstermelők szerint jóval a közepes szint alatt teljesít idén ez a nagyon kedvelt gyümölcs is.

Tavasszal még bizakodtak a gyümölcstermelők
Április végéig még minden biztató volt, a gyümölcstermelők úgy gondolták, végre szép lesz a termés. Aztán jött a fagy és mindent elvitt. Forrás: Makovics Kornél

Aggódnak a gyümölcstermelők, miből alapozzák meg a következő évet

– Két éve is az aszály miatt, idén ismét az aszály és a tavaszi fagyok miatt lesz gyenge évünk – mondta az egyik 2,5 hektáros ültetvénnyel rendelkező vármegyei gazdálkodó. Már tavasszal gyenge volt a kötés, amiből nem is lett jó termés, és sajnos ami megmaradt, az nem sok. Már elkezdtük szedni a korai fajtákat, és megpróbáljuk értékesíteni az almát úgy, hogy a felvásárlót kihagyjuk, vagyis piacokon keresztül, tette hozzá.

Az Agroinform felmérése szerint az idén mintegy 160 ezer tonna alma várható, ami az előző évi – már akkor is alacsony – mennyiségnek is kevesebb mint a fele. A becslések alapján 60–80 ezer tonna étkezési és 80–100 ezer tonna ipari alma kerülhet piacra. Ez azt jelenti, hogy a hazai étkezési alma mennyisége egy jó termésű évnek csupán 55–65 százalékát adja, míg az ipari alma mennyisége alig 20–25 százalékát.

Aszály, tavaszi fagyok, hűvös május, majd hőhullámok - betett az időjárás

A FruitVeb elnöke, Apáti Ferenc szerint a gyenge termés fő oka az időjárási szélsőségekben keresendő. A aszály, a tavaszi fagyok, a májusi hűvös, napfényhiányos időszak és a júniusi hőhullámok mind komoly károkat okoztak, különösen az öntözetlen ültetvényekben. Bár júliusban több csapadék érkezett, ez már nem tudta érdemben javítani a helyzetet.

Mindez azt is jelenti, hogy a boltokban a szokásosnál kevesebb hazai alma lesz elérhető, és a gyümölcs ára a kereslet-kínálat aránytalansága miatt emelkedhet.

Megdrágultak a vegyszerek, sokan hitelből indítják a következő szezont

Bakó Zsóka és családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos.

– A meggy még nem érik, fiatalok a fák, szilvából gyenge a termésünk, a kajszi elfagyott, alig termett belőle pár kiló. Bevételünk tehát nem volt, kiadásunk viszont annyi, mint egy átlagos évben. Idén is április végére dőlt el, hogy nem lesz gyümölcs a fán, így bevételünk sem. Miközben rengeteg a gyümölcsfákkal a munka, ugyanúgy kellett metszeni, mulcsozni, permetezni, mintha termett volna. Nagyon megdrágultak a vegyszerek és a munkaerő. Úgy spórolunk, hogy megpróbálunk mindent minimális költséggel megoldani. 

Még szerencse, hogy a gyümölcsös mellett szántóföldi növényeket is termelünk, a búza jól sikerült, a napraforgó közepesen, a kukorica gyengén, de az ezekből származó bevételt csoportosítjuk át arra, hogy a következő évet el tudjuk kezdeni a gyümölcsösben. 

Kárenyhítési támogatás: egy kalapból jut aszálykárra, fagykárra

Sokan vesznek fel hitelt, hogy meg tudják venni a következő évre a növényvédő szereket, műtrágyát, hogy fizetni tudják a munkaerőt. A kárenyhítési támogatást már megkapták a gyümölcstermelők, de ez az összeg nagyon kevés ahhoz, hogy hitel nélkül megoldja az újrakezdést. A kárenyhítési támogatás – amit maguk a gazdálkodók fizetnek be egy adott számlára – „egy kalapba” megy, melyből fizetik a fagykárt és aszálykárt is. Minél több a rászoruló, annál kevesebb pénz jut a támogatásból hektáronként.

 

