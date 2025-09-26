szeptember 26., péntek

Ezek a legkapósabbak

1 órája

Ez az öt autó a használt autó piac sztárja – Meglepő, de Tolnában más a sorrend

Időről időre elkészítik az autós témákkal foglalkozó média felületek azt a listát, melyek az adott időpontban a legnépszerűbb gépkocsikat tartalmazzák. A vezess.hu most egy friss lajstromot tette közzé, a legkapósabb használt autókról.Természetesen azt is megnéztük, Tolnában mi a sorrend.

Mauthner Ilona

A hazai autópiac mozgásait leíró rengeteg lista között ritkán kerül elő a szerintünk egyik legfontosabb: melyik használtan meghirdetett személyautó találja meg a leggyorsabban a vásárlót? Magyarán: melyik a legkapósabb használt autó – írta a  vezess.hu

használt autó
A használt autó: Tolnában másként működik, mint a fővárosban, itt inkább kora tavasszal van nagyobb forgalom, mondta Müller Zoltán szekszárdi kereskedő
Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

Ezeket a használt autókat adják el a leggyorsabban

Melyik a legkapósabb? Erre a legpontosabb választ az évente nagyjából egymillió apróhirdetést kezelő Használtautó.hu statisztikái adják. Minden egyes náluk eladásra kínált járműről napra pontosan tudják, hogy a hirdetés feladásától a levételéig mennyi idő telt el. 

Az öt legkapósabb modell a következő: A minimum száz aktív hirdetéssel rendelkező autók közül a legmagasabb forgási sebességű autó jelenleg a Peugeot 307 volt, ami átlagosan 8-9 nap alatt értékesítésre került – mondja a vezess.hu-nak Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu senior brandmanagere.

Második helyen a Suzuki Wagon R+ áll, ezt követi a Suzuki Ignis, majd megint egy Peugeot következik, a 206-os, az ötödik egy Suzuki Swift.

Nem csak az érdekes, hogy ennyire egyértelműen két márkára szűkül az élmezőny, hanem, hogy – az újonnan és használtan évtizedek óta népszerű – Suzuki mellett a Peugeot a másik. Sőt, az első hely is a 307-esé.

– A Peugeot minőségi megítélése az idősebb modelleknél magasabb, egyfajta „szintlépésként” tekinthető a Suzukihoz képest. Használt modelljeik, széles motor- és kivitel választékuk okán ennyire népszerűek – mondta Lőcsei Dániel.

A Suzukit keresik Tolnában is, de alig van belőle eladó

Szekszárdon egy kicsit eltérő a tapasztalat. Máté Tibor, a szekszárdi Velorex Autókereskedés ügyvezetője szerint inkább a tavasz kezdete az, amikor megélénkül a forgalom, többen szeretnének eladni és vásárolni is. Március elejétől várható a nagyobb érdeklődés. Ilyenkor inkább az a tapasztalatuk, hogy a nyaralás, az iskolakezdés anyagilag megviselte a családokat és nem nagyon jut pénz másik autóra. 

Náluk a keresettebb márka a Toyota, az Opel illetve a Suzuki lenne, de ez utóbbiból szinte alig van értékesítés, mert senki nem akarja eladni. A ragaszkodás oka, nincs nagy szervízköltsége és megbízható autó – mondta Máté Tibor. 

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
