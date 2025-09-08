szeptember 8., hétfő

Szeptember a legforgalmasabb

4 órája

Nagyon felpörgött a használt autók piaca – a vármegyében ez a márka a sláger!

Címkék#használt autó#Suzuki#autó#eladás#jármű

Minden évben ősszel nem csak a lakásokra, albérletre van nagyobb kereslet, de több oknál fogva ebben az időszakban több használt autó is gazdát cserél. Nyaralásból visszatérve többen a régi autójukat szeretnék lecserélni, és ezzel fellendül a használtautó-piac.

Mauthner Ilona

Az iskolakezdés, az esetleges szeptemberi munkahelyi változások mind közrejátszanak abban, hogy jellemzően immáron több éve ősszel felélénkül a használtautó vásárlások száma hazánkban. A Das WeltAuto szerint szeptember az egyik legforgalmasabb hónap a használtautó-piacon.

A használtautó-piacon a Suzuki keresett autó
A használtautó-piac Tolnában másként működik, mint a fővárosban, itt inkább kora tavasszal van nagyobb forgalom, mondta Máté Tibor szekszárdi kereskedő
Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

A használtautó-piacon továbbra is az Opel a sláger

Július végére a tavalyi első hét hónaphoz képest 2,6 százalékkal, 547 241 darabra bővült a használt autók adásvétele. Szeptembertől idén is élénkülés várható, és továbbra is az Opel, valamint a Volkswagen lehet a legnépszerűbb választás, miután idén mindkét márka kiemelkedő, tízszázalékos részedést szerzett a piacon. - írta a vezess.hu

A prémiumautók közül a BMW, a Mercedes és az Audi is jól szerepelt a januártól július végéig tartó időszakban, amikor is a BMW 6 százalékos részesedést szerzett, az Audi és a Mercedes pedig 5 százalék körüli piaci hányaddal rendelkezik.

Szeptemberben jellemzően a mindennapi ingázás és az iskolába járás határozza meg a döntéseket. A vevők egy része kisebb, városi autót keres, ami gazdaságosan üzemeltethető, míg a családosok biztonságosabb és tágasabb modelleket választanak a gyerekek szállításához. A szeptemberi élénkülést követően a piac az őszi hónapokban általában kiegyensúlyozottabb marad, de a vásárlói attitűdök változása – a takarékosság, a biztonság és a fenntarthatóság előtérbe kerülése – tartós trendnek ígérkezik.

A Suzukit keresik Tolnában, de alig van belőle eladó

Szekszárdon más a tapasztalat. Máté Tibor, a szekszárdi Velorex Autókereskedés ügyvezetője szerint inkább a tavasz kezdete az, amikor megélénkül a forgalom, többen szeretnének eladni és vásárolni is. Március elejétől várható a nagyobb érdeklődés. Ilyenkor inkább az a tapasztalatuk, hogy a nyaralás, az iskolakezdés anyagilag megviselte a családokat és nem nagyon jut pénz másik autóra. 

Náluk a keresettebb márka a Toyota, illetve a Suzuki lenne, de ez utóbbiból szinte alig van értékesítés, mert senki nem akarja eladni. A ragaszkodás oka, nincs nagy szervízköltsége és megbízható autó – mondta Máté Tibor.

 

