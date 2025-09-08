Nagyon felpörgött a használt autók piaca – a vármegyében ez a márka a sláger!

Az iskolakezdés, az esetleges szeptemberi munkahelyi változások mind közrejátszanak abban, hogy jellemzően immáron több éve ősszel felélénkül a használtautó vásárlások száma hazánkban. A Das WeltAuto szerint szeptember az egyik legforgalmasabb hónap a használtautó-piacon.

A használtautó-piac Tolnában másként működik, mint a fővárosban, itt inkább kora tavasszal van nagyobb forgalom, mondta Máté Tibor szekszárdi kereskedő

A használtautó-piacon továbbra is az Opel a sláger

Július végére a tavalyi első hét hónaphoz képest 2,6 százalékkal, 547 241 darabra bővült a használt autók adásvétele. Szeptembertől idén is élénkülés várható, és továbbra is az Opel, valamint a Volkswagen lehet a legnépszerűbb választás, miután idén mindkét márka kiemelkedő, tízszázalékos részedést szerzett a piacon. - írta a vezess.hu

A prémiumautók közül a BMW, a Mercedes és az Audi is jól szerepelt a januártól július végéig tartó időszakban, amikor is a BMW 6 százalékos részesedést szerzett, az Audi és a Mercedes pedig 5 százalék körüli piaci hányaddal rendelkezik.