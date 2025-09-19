Leállások jönnek a hazai nagy banknál

A tervezett karbantartás miatt szeptember 18-án este 10 óra és szeptember 19-én éjszaka 2 óra között a következő szolgáltatásokban kiesést tapasztalhatnak az ügyfelek: MBH Netbank (korábban Takarék), MBH Direct Bank (korábban Takarék e-bank), MBH Bank App 504-es banki azonosító profilja, MBH Bank Vállalati App (exTakarék). Nem lehet majd készpénzt felvenni.

Figyeljen, mert az MBH banknál leállások jönnek, nem lehet készpénzt felvenni

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Szeptember 20-án este 11 óra és másnap, 21-én, hajnali 3 óra között az alábbi rendszerekben kieséseket tapasztalhatunk:

MBH Netbank (korábban BB)

MBH OpenAPI (korábban BB)

MBH Netbank (korábban MKB)

MBH Vállalati Netbank (korábban MKB)

MBH Direct Bank (korábban MKB)

MBH Vállalati App

MBH OpenAPI (korábban MKB)

MBH Bank App

MBH Vállalati App (exTakarék)

MBH OpenAPI (korábban Takarék)

MBH Netbank (korábban Takarék)

MBH Direct Bank (korábban Takarék e-Bank)

Ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forint átutalási megbízások – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján benyújtott azonnali utalásokat is –, továbbá a fizetési kérelem, indítások, jóváhagyások elutasításra kerülhetnek.

Az MBH azt javasolja, hogy bankkártyatranzakcióit, készpénzfelvételét az érintett ATM-ek vonatkozásában a rendszerkarbantartási időn kívülre ütemezzék az ügyfelek.

Végezetül szeptember 21-én éjjel 2 óra és reggel 6 óra között a bankkártyával végrehajtott internetes fizetések vagy azok hitelesítése során fennakadásokat tapasztalhat, a tranzakciók sikertelenek lehetnek. A karbantartás a 101-es banki azonosítóval kezdődő számlaszámú számlákhoz kapcsolódó bankkártyákat érinti.