Ezek a legnépszerűbb új autók hazánkban – nem olcsók, de nagyon megbízhatók

A második negyedévben összességében 33194 új autó állt forgalomba, 4,8 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában, és 22,7 százalékkal múlta felül a 2023-as adatot- áll a Datahouse friss adataiban, melyet a Pénzcentrum.hu tett közzé. A legnépszerűbb új autó továbbra is a Suzuki.

Legnépszerűbb új autó a Suzuki S-Cross, használtan is keresik, mert megbízható és van hozzá alkatrész

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Legnépszerűbb új autóból fél év alatt több mint hétezret adtak el

A friss összesítés szerint a júniusi hónapot a Toyota nyerte, amelyből 1146 darab kapott magyar rendszámot, második a Skoda 982 darabbal, és az örök kedvenc Suzuki csak a harmadik lett 984 forgalomba helyezéssel – itt érdemes megjegyezni, hogy a Vitára és az S-Cross is hajtáslánc-frissítésen esett át, vélhetően ez is közrejátszhatott a júniusi számokban.

Éves összesítésben még így is a Suzuki vezet, amelyből idén június végéig 7431 darab kapott magyar rendszámot, második a Toyota 7009 darabbal, a harmadik helyen pedig a Skoda áll 5862 forgalomba helyezéssel.

Ez most a magyarok kedvenc autója

Az idei év első félévében a magyarok kedvenc autója a listán évek óta elöl szereplő Suzuki S-Cross lett, összesen 3289 darabbal. A második helyre a főként céges flottavásárlásoknál kedvelt Skoda Octavia került 3077 darabos eredménnyel. A dobogó harmadik fokán szintén egy Suzuki, a Vitara áll, amelyből 2839 példányt helyeztek forgalomba az év első hat hónapjában.

A lista további részében szereplő típusok közül kiemelkedik a Nissan Qashqai (2286 db), a Kia Ceed (1844 db) és a Dacia Duster (1535 db), amelyek szintén kedvelt választások a családi autót kereső vásárlók körében. A Ford Tourneo Custom (1475 db) jó eredménye mutatja a nagyobb járművek iránti stabil keresletet, míg a Toyota Corolla (1351 db) továbbra is népszerű a hibrid hajtásláncú modellek kategóriájában. A top 20-as listán olyan ismert típusok is helyet kaptak, mint a Volkswagen Golf, a Hyundai Tucson, a Ford Puma vagy a Tesla Model Y.

A legtöbb importőr azt tanácsolta a közeljövőben vásárlás előtt állóknak, hogy ne várjanak, mert az autó olcsóbb biztosan nem lesz.