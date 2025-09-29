szeptember 29., hétfő

Melegek a radiátorok

34 perce

Ezért kapcsolták be korán a távfűtést: szakemberek elárulták, mire számítsunk a számlán

Hétfőn hajnalban alaposan lehűlt a hőmérséklet, így az 5682 szekszárdi lakásban elkezdődött a fűtési szezon, mondta a meleget biztosító Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. műszaki vezetője. Úgy tűnik, a fűtéssel nem is állnak már le, hiszen szerdától újabb lehűlést és csapadékot jeleznek a meteorológiai szolgálatok. A lakók kérésére melegek a radiátorok Pakson, Dombóváron és Bonyhádon is.

Mauthner Ilona

Melegek a radiátorok a vármegye központi fűtéses lakásaiban. Olvasóink közül többen aggódtak is amiatt, hogy idén a szokottnál korábban kezdődött a fűtési szezon, és hogy vajon emiatt mennyivel kell majd többet fizetniük az elszámoláskor. Ilyenkor még nem fogyasztanak sokat a radiátorok, mondta több szakember is, ugyanakkor az idősebb és a kisgyermekes családok igénylik a fűtést. Melegek a radiátorok, főleg reggel és este, de ha napközben kint is felmelegszik az idő, a fűtés automatikusan mérséklődik. 

melegek a radiátorok a megye lakótelepi lakásaiban
Melegek a radiátorok Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon és Dombóváron a lakótelepi lakásokban
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Melegek a radiátorok Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon és Dombóváron

A múlt hétvégén több közös képviselő kérésére újraindították a távfűtést Szekszárdon. – Alaposan lehűlt a hőmérséklet, így az 5682 szekszárdi lakásban ismét melegek voltak a radiátorok – tájékoztatta portálunkat Sinka István, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Nkft. műszaki vezetője.

– Prófűtést végeztünk a múlt hét végén, mert figyeltük az időjárás előrejelzést és számítottunk rá, hogy e hét közepére alaposan visszaesik a hőmérséklet – mondta Sinka István. – A próbafűtés során ellenőriztük a kazánokat, a szekunder hálózatot, a hőközpontjainkat. Ilyenkor jönnek elő a hibák, amiket még időben tudunk javítani. Kértük a lakókat, hogy mindenhol csavarják fel a fűtést 5-ös fokozatra, hogy az esetleges levegőt ki tudja dolgozni magából a rendszer. Mivel szerdától újabb hideghullám érkezik és a hőmérséklet alaposan visszaesik, így egyelőre marad a fűtés. 

E hét közepétől alaposan lehűl az idő, hajnalban csupán 3 fok lesz

Bonyhádon a Fűtőmű Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Kiss Lajos elmondta, ott e hét közepétől fűtenek, de ahol ezt a közös képviselők kérték, ott már elindították a fűtést.

Pakson a Duna Center Therm Kft. igazgatója, Simon Zoltán elmondta, kedden indítják a fűtést a lakásokban. Dombóváron, aki kérte a fűtést, azoknál a közös képviselő bejelentése után szintén már melegek a radiátorok, de e hét közepétől már mindenhol fűtenek, mondta Hevesi Róbert, a szolgáltató Veolia Zrt. ügyvezetője.

 

 

 

