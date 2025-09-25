Döbbenetes! Ha minimálbéren dolgoztál, csak ennyi nyugdíjra számíthatsz!

A minimálbér és a garantált bérminimum alakulása azonos vagy eltérő ütemben történő növelése nagyon sok embert érint, hiszen a munkaerőpiacon 230 ezren kapnak minimálbért, garantált bérminimumot pedig 740 ezren, ami összesen közel egymillió dolgozót jelent. Vajon mennyi nyugdíjra számíthat ez a két réteg? Megéri-e minimálbéren dolgozni?

Hazánkban idén 230 ezren kapnak minimálbért, garantált bérminimumot pedig mintegy 700 ezren kapják kézhez minden hónapban

Forrás: Világgazdaság/ Rákóczy Ádám

Tartósan minimálbéren dolgozni nagyon nem éri meg

A nyugdíjak összege nem csupán a jelenlegi keresettől, hanem az egész életpálya során szerzett átlagkeresettől és a szolgálati évek számától függ. Azok, akik hosszú éveken át minimálbéren dolgoztak, szembesülhetnek azzal a kellemetlen ténnyel, hogy a nyugdíjuk alig haladja meg a havi 120–150 ezer forintot. Ez az összeg sokak számára éppen csak a megélhetéshez elegendő, különösen a mai gazdasági környezetben, ahol az infláció és az árak folyamatosan emelkednek.

A minimálbéresek számához hozzá kell adni a részmunkaidőben dolgozók, az őstermelők, a kisadózók, az ekho-sok, az egyszerűsített foglalkoztatásban részt vevő alkalmi vagy szezonális munkások számát, továbbá a hasonló könnyített közteherviseléssel járó foglalkoztatási jogviszonyokban dolgozók több mint félmilliós létszámát, így láthatóvá válik, hogy legalább 1,5 millió magyar szerény nyugdíjvárománnyal rendelkezik.

Jelenleg évente átlagosan 90-100 ezren mennek nyugdíjba, 2038-tól viszont évente 160-170 ezren.

A minimálbér emelése önmagában nem megoldás senkinek

A minimálbér emelése mindenképpen pozitív lépés, de önmagában nem oldja meg a nyugdíjrendszer problémáit. Az állami nyugdíj továbbra is csak egy alapot jelent, amelyet kiegészítő megtakarításokkal kell megerősíteni. Azok, akik nem gondoskodnak időben a jövőjükről, könnyen szembesülhetnek azzal, hogy a nyugdíjas évek nem a pihenésről és a kikapcsolódásról, hanem a nélkülözésről szólnak.