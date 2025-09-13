szeptember 13., szombat

Napraforgó betakarítás

1 órája

Aranyat érne, mégis olcsó: ennyit fizetnek ma a napraforgóért

Javában folyik a napraforgó betakarítása a vármegyében és az ország többi régiójában is. Az eredmények vegyesek, ott ahol időben kapott csapadékot a növény, az átlagnál jobb a termésátlag, ott ahol ez elmaradt, katasztrofális. A napraforgó betakarítása és annak eredménye meghatározza, hogyan tudják majd a gazdák elkezdeni a következő évet, ugyanis sem a búza, sem a kukorica nem hozza azt az eredményt és bevételt, amit elvártak tőlük.

Mauthner Ilona

Sok helyen még lábon áll a napraforgó a vármegyében, ennek oka, hogy nincs saját kombájnjuk a kisebb gazdálkodóknak, így várniuk kell, mire rájuk kerül a sor. Több gazdálkodónál azért csúszik a napraforgó betakarítása, mert éppen a felvásárlóval alkudozik az árakról.

Napraforgó betakarítás: vegyes a kép megyén belül is
Napraforgó betakarítás: van ahol katasztrofális a helyzet, van ahol biztatóak az eredmények. Attól függött a termés, mennyi esőt kapott a terület
Forrás:  MW/illusztráció

Megkezdődött a napraforgó betakarítása: vegyes a kép

Az egyik bonyhádi gazdálkodó elmondta, a legnagyobb gond az, hogy nem lehet előre tervezni, a gazdálkodáshoz szükséges eszközök árai folyamatosan emelkednek, például a gázolajé két hét alatt literenként 43 forintot drágult, de a gépek alkatrészei is többe kerülnek. Egy egyszerűnek tűnő traktorjavításért közel egymillió forintot fizetett.

Jelenleg egy tonna kiváló minőségű napraforgómagért 190 ezer forintot fizetnek, két éve 290 ezret kaptak érte. Miközben a termelés költsége jelentősen nőtt, drágább lett a vetőmag, a műtrágya, a növényvédő szerek, a munkaerő. És ezek csak a szűkített költségek, ehhez jönnek még az általános költségek – gépek javítása, víz, villany, gáz, és a gazdálkodó saját bére.

– A napraforgó eléggé kiszámíthatatlan növény, tud nagyon jó hozamot is produkálni, de annak a felét is, ha úgy adódnak a feltételek. Így nem mertünk még nagyobb tételre szerződést kötni, mondta egy szekszárdi gazdálkodó. Napokon belül vágják a kukoricát is, hiszen kellően megszáradt már a növény. Szerződésük erre a terményre nincs, így betárolják, és várnak, remélve az emelkedő árakat.

Jól döntött, aki napraforgót vetett, mert jobban megéri mint a búza

– Vetni nem lehetett, mert annyira száraz volt a föld tavasszal, nem esett az eső, most meg aratni nem tudtunk, mert annyi eső esett – mondta Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. – Kiszámíthatatlan az időjárás. Ott, ahol a napraforgós területünk van, 40 milliméternyi eső zúdult le, ott viszont ahol a repcét vetettük volna, csak pár milliméternyi esett. Ilyen helyzetre nehéz felkészülni.

A napraforgó betakarítását itt is elkezdték, eddig 130 hektárt vágtak le, az átlagtermés 3 tonnához közelít. Még 400 hektár van hátra, vagyis idén napraforgóból vetettek többet. Jól döntöttek, mondta Krieser János, mert a kukorica és a búza árait figyelve, még ezzel a növénnyel járnak a legjobban.

– Az előre leszerződött terményért 185 ezer forintot fizetnek tonnánként, amit most adunk el, azért 216 ezret, de úgy gondolom, emelkedni fog még a napraforgó ára. Van tárolónk, így nem gond, hová tegyük a termést.

A malmi minőségű búzáért jelenleg 72 ezret fizetnek, tonnánként.

 

 

 

 

