Bejárás
1 órája
Paks II első betonöntése előtt tájékozódott az alelnök, a vezérigazgató
Az első betonöntést megelőző munkálatokról és a beruházás aktualitásairól tájékozódott Pakson Alekszej Zsukov, az Atomsztrojexport első alelnöke. Az eseményen a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Jákli Gergely és a menedzsment több tagja is részt vett, áll Paks II. Atomerőmű Zrt. bejegyzésében.
