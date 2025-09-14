szeptember 14., vasárnap

Bejárás

Paks II első betonöntése előtt tájékozódott az alelnök, a vezérigazgató

Címkék#Jákli Gergely#Paks II Zrt#Paks II Atomerőmű Zrt#Alekszej Zsukov

Teol.hu

Az első betonöntést megelőző munkálatokról és a beruházás aktualitásairól tájékozódott Pakson Alekszej Zsukov, az Atomsztrojexport első alelnöke. Az eseményen a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Jákli Gergely és a menedzsment több tagja is részt vett, áll Paks II. Atomerőmű Zrt. bejegyzésében.

Bejárást tartottak az első betonöntés előtt
Fotó: Paks II. Zrt  Szucs Jozsef / Forrás:  Facebook

 

