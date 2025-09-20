1 órája
Így függ össze a pénz és a hosszú élet, ennyibe kerül a boldogság
A magyarnál csupán három nemzet vágyik jobban a hosszabb életre egy friss felmérés szerint. Mégis sokan úgy érzik, hogy nincsenek rá felkészülve, hiszen anyagi kockázatokkal járhatnak a hosszú nyugdíjas évek. Egy friss kutatásból az is kiderült, hogy összefügg-e a pénz és a hosszú élet, vagyis az anyagi biztonság és a boldogság.
Ön mit gondol, mennyi pénzre volna szüksége havonta a jó megélhetéshez? Mennyire mondaná azt, hogy abból szűkösen, de már ki tudna jönni? Ezeket a kérdéseket is feltette a KSH a jövedelmi statisztikák készítésekor, így jött ki a magyarok vagyoni helyzetét bemutató egyik legérdekesebb számsor: hogyan függ össze a pénz és a hosszú élet.
Pénz és a hosszú élet: személyenként ennyi kellene hozzá
Az ország legszegényebb ötöde szerint havonta 218 ezer forint kell egy jó, 329 ezer pedig egy nagyon jó megélhetéshez – ez a háztartásban egy főre jutó összeget jelenti, tehát például egy négytagú családban ennek a négyszerese kellene. A leggazdagabb egyötöd már úgy látja, hogy családtagonként 423 ezer forint adna ki egy jó életszínvonalat, nagyon jót pedig 641 ezer – írta a haszon.
A minimumszint, ami mellett nagyon szűkösen már épphogy meg lehetne élni, a legszegényebbek szerint havonta 89 ezer forint családtagonként, a leggazdagabbak szerint 173 ezer forint.
Hosszú, boldog és egészséges élet- íme 11 ország felmérése
A „Long, happy and healthy life”, azaz a „Hosszú, boldog és egészséges élet” egy 11 országra kiterjedő reprezentatív kutatás a 18-79 éves korosztályra nézve. A felmérésből kiderül, hogy az életükkel legkevésbé azok elégedettek, akik rossz anyagi helyzetben vannak és egészségügyi problémákkal küzdenek. Ők egy 10-es skálán átlagosan 3-asra értékelik a saját boldogságszintjüket. Akiknek megvan a pénzügyi biztonságuk, az átlagosnál boldogabbak, és jobban vágynak a hosszabb életre, mint mások.
A válaszadók meglehetősen tartanak a megtakarítási képességeik csökkenésétől (62 százalék). Emellett az is sokakat nyugtalanít (41 százalékot), hogy nem tudják, mennyi pénzre van szükségük a gondtalan időskorhoz. 36 százalékuknak egyáltalán nincs megtakarítása – e téren Magyarország kifejezetten rosszul áll –, és csupán a válaszolók 15 százaléka elégedett jelenlegi pénzügyi helyzetével.
Van, ahol 73 éves kortól kezdődik csak az időskor
A vizsgált 11 országgal összehasonlítva a magyarok meglehetősen fiatalon vonulnak nyugdíjba. Annak ellenére teszik, hogy tisztában vannak vele, egyszerre csökkenti a jövedelmük és a megtakarítási lehetőségeiket. Egyébként 57 százalékuk gondolja úgy, hogy a nyugdíja fedezni fogja az alapvető kiadásait. A felmérésből az is kiderült, hogy Magyarországon 65,4 év volt annak az átlaga, amekkora kortól idősnek gondolnak valakit a megkérdezettek. Ez a harmadik legalacsonyabb érték a vizsgált országok között. A két véglet Lengyelország és Spanyolország – az előbbinél 73 éves kort, az utóbbinál 62 évet mértek.
– Bár nem sok a nyugdíjunk – az enyém 230 ezer, a papáé 260 ezer – de tisztességesen meg tudunk élni belőle – mondta Péter Béláné tolnai nyugdíjas olvasónk. Még az unokáknak is jut belőle ajándékra névnapra, születésnapra, karácsonyra, de sokszor eszembe jut, mi lesz, ha egyikünk meghal? Egy nyugdíjból már nem biztos, hogy ilyen jól ki tudnánk jönni. Pedig nagyon nem szeretne egyikünk sem a gyerekek segítségére szorulni, nekik is van elég sok kiadásuk – tette hozzá.