Így függ össze a pénz és a hosszú élet, ennyibe kerül a boldogság

Ön mit gondol, mennyi pénzre volna szüksége havonta a jó megélhetéshez? Mennyire mondaná azt, hogy abból szűkösen, de már ki tudna jönni? Ezeket a kérdéseket is feltette a KSH a jövedelmi statisztikák készítésekor, így jött ki a magyarok vagyoni helyzetét bemutató egyik legérdekesebb számsor: hogyan függ össze a pénz és a hosszú élet.

Pénz és a hosszú élet: személyenként ennyi kellene hozzá

Az ország legszegényebb ötöde szerint havonta 218 ezer forint kell egy jó, 329 ezer pedig egy nagyon jó megélhetéshez – ez a háztartásban egy főre jutó összeget jelenti, tehát például egy négytagú családban ennek a négyszerese kellene. A leggazdagabb egyötöd már úgy látja, hogy családtagonként 423 ezer forint adna ki egy jó életszínvonalat, nagyon jót pedig 641 ezer – írta a haszon.

A minimumszint, ami mellett nagyon szűkösen már épphogy meg lehetne élni, a legszegényebbek szerint havonta 89 ezer forint családtagonként, a leggazdagabbak szerint 173 ezer forint.

Hosszú, boldog és egészséges élet- íme 11 ország felmérése

A „Long, happy and healthy life”, azaz a „Hosszú, boldog és egészséges élet” egy 11 országra kiterjedő reprezentatív kutatás a 18-79 éves korosztályra nézve. A felmérésből kiderül, hogy az életükkel legkevésbé azok elégedettek, akik rossz anyagi helyzetben vannak és egészségügyi problémákkal küzdenek. Ők egy 10-es skálán átlagosan 3-asra értékelik a saját boldogságszintjüket. Akiknek megvan a pénzügyi biztonságuk, az átlagosnál boldogabbak, és jobban vágynak a hosszabb életre, mint mások.

A válaszadók meglehetősen tartanak a megtakarítási képességeik csökkenésétől (62 százalék). Emellett az is sokakat nyugtalanít (41 százalékot), hogy nem tudják, mennyi pénzre van szükségük a gondtalan időskorhoz. 36 százalékuknak egyáltalán nincs megtakarítása – e téren Magyarország kifejezetten rosszul áll –, és csupán a válaszolók 15 százaléka elégedett jelenlegi pénzügyi helyzetével.

Van, ahol 73 éves kortól kezdődik csak az időskor

A vizsgált 11 országgal összehasonlítva a magyarok meglehetősen fiatalon vonulnak nyugdíjba. Annak ellenére teszik, hogy tisztában vannak vele, egyszerre csökkenti a jövedelmük és a megtakarítási lehetőségeiket. Egyébként 57 százalékuk gondolja úgy, hogy a nyugdíja fedezni fogja az alapvető kiadásait. A felmérésből az is kiderült, hogy Magyarországon 65,4 év volt annak az átlaga, amekkora kortól idősnek gondolnak valakit a megkérdezettek. Ez a harmadik legalacsonyabb érték a vizsgált országok között. A két véglet Lengyelország és Spanyolország – az előbbinél 73 éves kort, az utóbbinál 62 évet mértek.