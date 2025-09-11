szeptember 11., csütörtök

Atomenergia

1 órája

Roszatom: zavartalanul folytatódik a Paks II. projekt (videóval)

Címkék#Paks II.#beruházás#roszatom#atomerőmű

Reagált az orosz fővállalkozó a Paks II. projekttel kapcsolatban született európai bírósági döntésre. A Roszatom a Világgazdaságnak küldött nyilatkozatában közölte: magyar partnereivel folytatja a Paks II. beruházást.

Teol.hu

A Roszatom magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását – áll abban a reagálásban, amelyet az orosz társaság megfogalmazott az Európai Bíróságnak a Paks II. Atomerőmű projekttel kapcsolatos mai határozata kapcsán. A társaság a Világgazdaságnak küldött reagálásában jelezte, hogy a projekt fontos a magyar gazdaságnak; az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára.

Az Európai Bíróság friss ítélete semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást Forrás: Paks II. Facebook oldala

Leszögezte, hogy a Roszatom Állami Vállalat számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően és a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával.

A Paks II. Atomerőmű Zrt. cikket posztolt a határozattal kapcsolatban. „– Az Európai Bíróság friss ítélete semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén a paksi bővítés állami támogatásával kapcsolatos európai bírósági ítélet kapcsán leszögezte: az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg.  

A tárcavezető leszögezte, hogy a kormány a paksi atomerőmű építését továbbra is a magyar energiabiztonság legfőbb jövőbeni pillérének tekinti. Ez a bírósági döntés semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja le a beruházás előrehaladását, sőt ellenkezőleg, az elmúlt időszakban ezt a beruházást felgyorsítottuk  – húzta alá."

 

 

