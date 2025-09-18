Szekszárd jövője megváltozik: új munkahelyek, vállalkozások jönnek az amerikai cégnek köszönhetően

Szijjártó Péter külügyminiszter szeptember 16-án jelentette be a Support Services Group Europe Zrt. Szekszárdon megvalósuló, új szolgáltatóközpont létrehozását célzó beruházását. A Külügyminisztérium épületében történt ünnepélyes bejelentésre Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Attila, Szekszárd polgármesterének részvételével került sor, melyet megelőzően egy szakmai egyeztetés zajlott miniszter úr és az SSG cég magyarországi vezérkarával. Berlinger Attila polgármestere portálunknak elmondta, hogy a cég vezetői várhatóan hamarosan Szekszárdra látogatnak. Gazdasági szereplők szerint a fejlesztés egyébként annak bizonyítéka, hogy Szekszárd vonzó befektetési célpont a nemzetközi cégek számára.

A felek kedden állapodtak meg a szekszárdi beruházásról

Szekszárd vonzó település a vállalkozások számára

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a bejelentést követően arról beszélt, hogy a mostani döntés egy szélesebb folyamat része, amelyben a vidéki városok mind hangsúlyosabb szerepet kapnak Magyarország gazdasági térképén. „A célunk, hogy Szekszárd stabilan jelen legyen ezen a térképen, és a jövőben további hasonló beruházásokat vonzzon ide. Ez az együttműködés nemcsak a gazdasági növekedést szolgálja, hanem megerősíti városunk regionális szerepét is” – tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter szintén kiemelte: a szolgáltatóközpontok jelentősége egyre nő Magyarországon, és a főváros mellett a vidéki városok is fontos szerepet kapnak a szektor bővülésében. Ebbe a trendbe illeszkedik Szekszárd is, ahol a Support Services Group beruházása révén újabb magas hozzáadott értékű munkahelyek jönnek létre.

A miniszter kiemelte: mindez azt mutatja, hogy a fővároson túl a vidéki városok is egyre fontosabb szerepet kapnak az ország gazdasági térképén – ennek egyik legfrissebb példája Szekszárd.

Ebbe a trendbe illeszkedik, hogy az amerikai Support Services Group Szekszárdon hozza létre a teljes közép- és kelet-európai térséget kiszolgáló központját. A beruházás 75 új munkahelyet teremt a városban.

A beruházás nemcsak gazdasági előnyöket jelent, hanem hosszú távon hozzájárul ahhoz is, hogy Szekszárd a modern szolgáltatási szektor egyik kiemelt szereplőjévé váljon a térségben.