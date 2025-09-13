Szekszárdon minden második méhész feladta, válságban az ágazat

Még pár évvel ezelőtt több mint ötvenen foglalkoztak méhekkel, mondta Nagyernyei Attila, a megyei méhészegyesület volt elnöke.

Minden második méhészet befejezte a tevékenységét Szekszárdon, bajban az ágazat

Forrás: Makovics Kornél

Nem csak a kisebb méhészetek, de a több száz kaptárral rendelkezők is sorra zárják be az eddigi vállalkozásukat, mondta Nagyernyei Attila, aki Szedresen méhészkedik. Az internet tele van kaptárakat áruló méhészekkel, akik „szabaduló áron” kínálják értékesítésre a méhcsaládokat kaptárokkal vagy anélkül.

Ez nagyon sajnálatos dolog, amit majd a mezőgazdaságban, és a gyümölcsösökben is megéreznek a gazdák. Óriási válságban van az ágazat.

– Sokan belefáradtak a méhészkedésbe, inkább munkát vállaltak, van aki benzinkutasként, sofőrként, alkalmi munkásként dolgozik, és sorra számolják fel a méhészetüket. Sok méhésznél hordószám áll a méz, amit már a mostani, rendkívül nyomott áron sem akar megvenni senki. Ennek egyik oka, hogy ömlik be az unióba az olcsó ukrán és kínai méz, vagy méznek végképp nem nevezhető valami – mondta Nagyernyei Attila.