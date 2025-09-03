Nem mosta el az eső a szekszárdi piacot, elindult a lecsószezon (galériával)

A szokásosnál is nagyobb volt a forgalom a szerdai piacon. Vásárlóból, termelőből is volt bőven, ezúttal a paprika volt a sláger, szerencsére nem mosta el az eső a szekszárdi piacot.

A paprika volt a sláger a szerdai szekszárdi piacon, most van a lecsónak a szezonja

Fotó: Denes Martonfai /Tolnai Népújság

A lecsó paprika kilója 450 forint volt a szekszárdi piacon

Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlthéten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték.

Hetekig tartotta magát, hogy a kovászolni való uborka kilójáért 990 forintot kértek, most szelídült az ár, már 650 forintért is lehetett belőle venni. Egy csokor kaporért jellemzően 250 forintot kértek. A lecsónak való paprika ára is olcsóbb lett, kilóját a legolcsóbb helyen 450 forintért mérték. Igaz, kellett válogatni és így is volt egy-egy kis folt a legtöbb paprikán, de lecsónak megfelelt. Aki nem akart annyira válogatni, az vehetett 800 forintos áron is paprikát. A kápia paprika is kapós volt, szintén 800 forintot kértek kilójáért.

Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 800 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója.

Őszibarackból is bőséges volt a kínálat a szekszárdi piacon, a legolcsóbbért 600 forintot kértek

Fotó: Denes Martonfai /Tolnai Népújság

Gyümölcsből bőséges volt a kínálat, volt aki akciózott

Most dinnyéből is több kínálat volt, de mintha összebeszéltek volna a termelők, egységesen 300 forintért adták kilóját, kivéve a sárgadinnyét, az drágább volt, 400 forintot kértek kilójáért.

Szilvából most is dömping volt 600 és 700 forint között alakult a kilós ára. Sokan készítenek belőle kompótot és lekvárt is. Csemegeszőlő is színesítette a kínálatot, az árus azt mondta, ez már hazai, nem import. Kilóját 1990 forintért kínálta. Őszibarackból is volt kínálat, az ára változatos volt, akárcsak a gyümölcs mérete: 600 forinttól 1300 forintig.

A dinnye szezonja lassan lejár, de még volt kínálat belőle 300 forintos áron

Forrás: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

Az ősz közeledtét jelzi, hogy több méhész kínálta mézes termékeit. A füstölt árusok is kipakoltak, sokan vettek kolbászt, töpörtyűt, szalonnát, sült sonkát.