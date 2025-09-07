4 órája
Bekopogott az ősz a szekszárdi termelői piacra (képgalériával)
Úgy tűnik hagyománya lesz Szekszárdon is a termelői élménypiacoknak. Vasárnap immár szüreti hangulatban kínálták portékáikat az őstermelők, kisebb vállalkozók. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a szekszárdi termelői piacot a megyeszékhely központjában.
Remek volt az idő vasárnap Szekszárdon, minden adott volt ahhoz, hogy egy jó hangulatú élménypiac legyen ezen a napon is. Talán vásárlóból kevesebb volt a szokásosnál, az árusok meg is jegyezték, hiába van hónap eleje, az iskolakezdés költségei nyomot hagynak a családokon. A szekszárdi termelői piac ennek ellenére most is nagyon jól sikerült, melyet a Dunamenti Polgári Egyesület és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közösen szervezett.
Szekszárdi termelői piac: régi és új termelőkkel is találkoztunk
Első ránézésre a szokásosnál több szőlőt, sajtot, mézes termékeket és füstölt árut kínáltak, hiába ezek már a közelgő őszt jelzik.
Az első, akinél megálltunk az egy szekszárdi árus, Koszorú Györgyi asztala volt. Faliórákat, férfi- női karórákat árult és emellett nagyon szép ásványi kövekből készített nyakláncokat, karkötőket, illetve csiszolt és csiszolatlan ásványi köveket. Ez utóbbiakból én is kaptak egyet, rózsakvarcot, állítólag a szívcsakrára van jó hatással. A rózsakvarc védő, óvó kristály, amely lelki és testi szinten is kifejti hatását. Segít csökkenteni a stresszt, és megtalálni a szerelmet. Majd később beszámolok róla, hogy mennyire hatásos ez a kő.
Dísztárgyak, mikro zöldségek, chilis termékek
Harka Zoltánné Mözsről érkezett dísztárgyakat árult, saját készítésűeket, közülük több fából készült. Vicces üzeneteket írta a fakanalakra, vágódeszkákra: például gyermeknevelő. A vállalkozó elmondta, esküvőkre is több megrendelést kapnak.
Bajáról érkezett Tábori Gábor, - eddig mindegyik szekszárdi termelői piacon itt volt - aki a most nagyon divatos mikro zöldségekkel foglalkozik, két éve kezdte el. Ma már éttermeknek szállít, de a termelői piacokon is megtalálhatók a 22 fajta növényből készített mikro zöldség. Mint mondta, nagyon egészségesek ezek, magas az ásványi anyag tartalmuk. A napraforgónak például jelentős a vastartalma. Szendvicsekre, salátákra, hús mellé a köretekre szoktak belőle tenni. A kisebb műanyag dobozba tett mikro zöldségekért 700, a nagyobb dobozosért 1200 forintot kért. Meglepően sokan vásároltak nála.
Hajósról érkezett Huber András, aki Kelchili néven saját készítésű termékeit kínálta: szószokat, krémeket, savanyúságokat.
A szekszárdi Csötönyi-völgyből érkezett Zóni Andrea őstermelő nagyon szép csemegeszőlőivel. Mint mondta, emellett kiskertük is van, ahol uborkát, zöldségeket termelnek, a gyümölcsösükben pedig több fajta barack, alma, szilva. A családi fogyasztáson felül rendszeresen járnak őpiacra is.
Mézes termékek és sajt különlegességek a piacon
A Fogol családi méhészet termékeivel Bogyiszlóról érkezett. Eddig minden szekszárdi termelői piacon részt vettek. Hat fajta mézet és számtalan édesített terméket kínáltak, például málnás, epres, bodzás, mentás, levendulás mézet. Emellett apiterápiás házat is működtetnek Bogyiszlón. Ez az allergiában, asztmában, krónikus köhögésben szenvedőknek segít a gyógyulásban.
A sajt box külön táblával is felhívta magára a figyelmet, jól tette, mert sokan álltak sorban náluk. A Vidók családi gazdaságot Szekszárdon Vidók Erzsébet képviselte, mint mondta 10 évvel ezelőtt a testvére, Szilvia indította el a vállalkozásukat. Több mint száz tehenük van és azok szaporulatai. Erzsébet elmondta, ebben nőttek fel, mindig voltak haszonállataik. Kitanulták a sajtkészítés tudományát, érlelt, füstölt, fűszeres sajtféléket készítenek, és emellett gomolyát, parenyicát, mozzarellát és töltött sajtokat. A pultjuknál kóstolni is lehetett.
Bekopogott az ősz a szekszárdi termelői piacraFotók: Makovics Kornél