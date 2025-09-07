Bekopogott az ősz a szekszárdi termelői piacra (képgalériával)

Remek volt az idő vasárnap Szekszárdon, minden adott volt ahhoz, hogy egy jó hangulatú élménypiac legyen ezen a napon is. Talán vásárlóból kevesebb volt a szokásosnál, az árusok meg is jegyezték, hiába van hónap eleje, az iskolakezdés költségei nyomot hagynak a családokon. A szekszárdi termelői piac ennek ellenére most is nagyon jól sikerült, melyet a Dunamenti Polgári Egyesület és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közösen szervezett.

Színes volt a szekszárdi termelői piac

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Szekszárdi termelői piac: régi és új termelőkkel is találkoztunk

Első ránézésre a szokásosnál több szőlőt, sajtot, mézes termékeket és füstölt árut kínáltak, hiába ezek már a közelgő őszt jelzik.

Az első, akinél megálltunk az egy szekszárdi árus, Koszorú Györgyi asztala volt. Faliórákat, férfi- női karórákat árult és emellett nagyon szép ásványi kövekből készített nyakláncokat, karkötőket, illetve csiszolt és csiszolatlan ásványi köveket. Ez utóbbiakból én is kaptak egyet, rózsakvarcot, állítólag a szívcsakrára van jó hatással. A rózsakvarc védő, óvó kristály, amely lelki és testi szinten is kifejti hatását. Segít csökkenteni a stresszt, és megtalálni a szerelmet. Majd később beszámolok róla, hogy mennyire hatásos ez a kő.

Dísztárgyak, mikro zöldségek, chilis termékek

Harka Zoltánné Mözsről érkezett dísztárgyakat árult, saját készítésűeket, közülük több fából készült. Vicces üzeneteket írta a fakanalakra, vágódeszkákra: például gyermeknevelő. A vállalkozó elmondta, esküvőkre is több megrendelést kapnak.

Bajáról érkezett Tábori Gábor, - eddig mindegyik szekszárdi termelői piacon itt volt - aki a most nagyon divatos mikro zöldségekkel foglalkozik, két éve kezdte el. Ma már éttermeknek szállít, de a termelői piacokon is megtalálhatók a 22 fajta növényből készített mikro zöldség. Mint mondta, nagyon egészségesek ezek, magas az ásványi anyag tartalmuk. A napraforgónak például jelentős a vastartalma. Szendvicsekre, salátákra, hús mellé a köretekre szoktak belőle tenni. A kisebb műanyag dobozba tett mikro zöldségekért 700, a nagyobb dobozosért 1200 forintot kért. Meglepően sokan vásároltak nála.