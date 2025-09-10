Sokkoló fordulat a szüret közepén: erre még a szőlősgazdák sem számítottak, így változnak az árak

Az aszály alaposan megviselte a szőlőültetvényeket, nem csak kevés szőlőtermés lett – főleg az Alföldön – de a fürtökben alig van lé. A Kunsági borvidéken az előzetes várakozásoknak megfelelően 20-30 százalékkal kevesebb lesz a borszőlőtermés, mint tavaly. Az idei szüret elhozta azt, amire évek óta vártak a termelők: emelkednek a szőlőárak.

Jó hír a termelőknek, végre emelkednek a szőlőárak, főleg a fehér fajtákat keresik. A kép Bátán készült, Kocsis János ültetvényén

Forrás: Tolnai Népújság/Makovics Kornél

Emelkednek a szőlőárak, de még így sem nyereséges az ágazat

Az Alföldön még a többi borvidéknél is jobban károsította az aszály a szőlőtermést. A Kunsági borvidéken már javában tartó idei szüret tapasztalatai szerint akár közel harmadával is kevesebb szőlőből készülhet bor – mondta el a Világgazdaságnak Frittmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Abban is különbözik az idei szüret az elmúlt évitől, hogy nem kezdődött extrém korán, de a sokéves átlaghoz képest így is egy héttel előbbre járnak (tavaly ez három hét volt). Más borvidékeken több eső volt, így Frittmann szerint országosan elérhető a tavalyi, egyébként nagyon gyenge bortermés.

Jó hír ugyanakkor a szőlőtermelőknek, hogy a szőlőárak átlagosan 15 százalékkal emelkedtek, így a borvidéken – mindent összevetve – átlagosan 175 forint körül vesznek át egy kiló szőlőt a tavalyi 150 forint körüli ár után.

Frittmann szerint ez nagy emelkedésnek számít, és bár tudvalévő, hogy a gazdálkodók az árral soha nem elégedettek, ez azért most jó árnak számít. Az áremelkedés ugyanakkor csak a fehér szőlőkre igaz, a kék szőlőknél ez jóval visszafogottabb, aminek a hátterében a vörösborok iránti kereslet világszerte tapasztalható esése áll.

A Szekszárdi borvidéken nem kapkodnak a szőlőért

A pincészetek többségében van bőven bor, így nem okoz problémát a borászoknak, hogy több borvidéken emelkedett a szőlő ára. A szekszárdi borászok, ha vásárolnak is szőlőt, csak kisebb tételekben gondolkodnak. Mészáros Péter, a szekszárdi Mészáros Pincészet tulajdonosa elmondta, saját ültetvényükben nem tapasztalták, hogy kevesebb termett volna. Ezen a környéken – ha nem is sok – de volt csapadék. Vásárolnak ugyan szőlőt, de csak kisebb mennyiséget. Az árak egyéni megállapodáson alapulnak.