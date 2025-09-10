2 órája
Sokkoló fordulat a szüret közepén: erre még a szőlősgazdák sem számítottak, így változnak az árak
Javában folyik a szüret a Szekszárdi- és a Tolnai borvidéken. A szőlőtermelők úgy vágtak bele ebbe a nagy munkába, hogy fogalmuk sem volt arról, milyen felvásárlási árral szembesülnek majd. Nem voltak alku pozícióban, de a kiszolgáltatott helyzetükön most javíthat, hogy emelkednek a szőlőárak. Jóval kevesebb termett ugyanis, mint számítottak rá.
Az aszály alaposan megviselte a szőlőültetvényeket, nem csak kevés szőlőtermés lett – főleg az Alföldön – de a fürtökben alig van lé. A Kunsági borvidéken az előzetes várakozásoknak megfelelően 20-30 százalékkal kevesebb lesz a borszőlőtermés, mint tavaly. Az idei szüret elhozta azt, amire évek óta vártak a termelők: emelkednek a szőlőárak.
Emelkednek a szőlőárak, de még így sem nyereséges az ágazat
Az Alföldön még a többi borvidéknél is jobban károsította az aszály a szőlőtermést. A Kunsági borvidéken már javában tartó idei szüret tapasztalatai szerint akár közel harmadával is kevesebb szőlőből készülhet bor – mondta el a Világgazdaságnak Frittmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Abban is különbözik az idei szüret az elmúlt évitől, hogy nem kezdődött extrém korán, de a sokéves átlaghoz képest így is egy héttel előbbre járnak (tavaly ez három hét volt). Más borvidékeken több eső volt, így Frittmann szerint országosan elérhető a tavalyi, egyébként nagyon gyenge bortermés.
Jó hír ugyanakkor a szőlőtermelőknek, hogy a szőlőárak átlagosan 15 százalékkal emelkedtek, így a borvidéken – mindent összevetve – átlagosan 175 forint körül vesznek át egy kiló szőlőt a tavalyi 150 forint körüli ár után.
Frittmann szerint ez nagy emelkedésnek számít, és bár tudvalévő, hogy a gazdálkodók az árral soha nem elégedettek, ez azért most jó árnak számít. Az áremelkedés ugyanakkor csak a fehér szőlőkre igaz, a kék szőlőknél ez jóval visszafogottabb, aminek a hátterében a vörösborok iránti kereslet világszerte tapasztalható esése áll.
A Szekszárdi borvidéken nem kapkodnak a szőlőért
A pincészetek többségében van bőven bor, így nem okoz problémát a borászoknak, hogy több borvidéken emelkedett a szőlő ára. A szekszárdi borászok, ha vásárolnak is szőlőt, csak kisebb tételekben gondolkodnak. Mészáros Péter, a szekszárdi Mészáros Pincészet tulajdonosa elmondta, saját ültetvényükben nem tapasztalták, hogy kevesebb termett volna. Ezen a környéken – ha nem is sok – de volt csapadék. Vásárolnak ugyan szőlőt, de csak kisebb mennyiséget. Az árak egyéni megállapodáson alapulnak.
A Dél-Balaton körzetében egy kiló szőlőért 120 forintot, Szekszárd környékén 150 forintot kínálnak, a kékszőlő kilójáért az egyik nagy hazai pezsgőgyár 200 forintot ígért.
Mennyit keresnek a szüretelők? Ennyi most a bér a mezőgazdaságbanTöbb, mint 15 százalékkal emelkedtek a bérek.
Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend örökös nagymestere elmondta, mostanra derült ki, hogy kevesebb szőlő termett a vártnál. Véleménye szerint jó, hogy emelkedik a szőlő ára, mert az alapanyagok – növényvédő szerek, gépi munka, munkások bére – olyan mértékben drágultak, hogy még így sincs haszon az ágazaton. Viszont a drágább szőlő árát nem biztos, hogy követni tudják a bor árában.
A hazai borpiac függ az európaitól és a világétól
A kereslet és az árak alakulására vonatkozóan ugyanakkor most nehéz előrejelzésekbe bocsátkozni, mivel a magyar borpiac nem független az európaitól és a világétól sem. Nehezíti az előrejelzéseket, hogy az európai szüret még csak most indul, és számolni kell az Egyesült Államok által kivetett 15 százalékos vámmal is. Az utóbbi ugyan közvetlenül csak kevés magyar borászati terméket, illetve pincészetet érint, de közvetett hatása – az európai borpiacon keresztül – a hazai borászatokra is lehet.
Őrült szüret lesz az idei, így alakulnak a szőlőárakJavában tart a szüret, már nem csak a korai fajtákat szedik.
Elképzelhető ugyanis, hogy a nagyobb tételben az amerikai piacra szállító európai borászatok és pezsgőpincészetek áruja a vám miatt már nem lesz versenyképes, és Európában fogják teríteni, ami adott piacokon árletörő hatású lehet.